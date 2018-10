"Cenerentola" e la riforma del Terzo Tettore: incontro con Monica De Paoli per Soroptimist Como

E' dedicata al Terzo Settore la conviviale del Club Soroptimist Como in programma mercoledì 7 novembre 2018 alle ore 19.45 presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.

Titolo dell'incontro "Cenerentola" e la riforma del Terzo Settore, ospite e relatrice della serata sarà Monica De Paoli, notaio in Milano, co-founder Milano notai e Membro della Commissione per il Terzo Settore del Consiglio nazionale del notariato.

Per gli ospiti la quota di partecipazione è di 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni (entro il 4 novembre) chiamare il numero 340 5952534.