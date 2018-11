Creare slide efficaci in poco tempo con Davide Rampoldi per Toastmasters Como a Montano Lucino

Un incontro gratuito per imparare a creare slide efficaci in poco tempo: è quello organizzato dal club Toastmasters The Como Lakers, dedicato all'arte di parlare in pubblico, per giovedì 8 novembre 2018 alle 19 a Montano Lucino, al Centro TIR Como Docks (Palazzo Planzer) in Via Manzoni 19. Relatore sarà il formatore comasco Davide Rampoldi.

Chi è Davide Rampoldi

Consulente ed esperto di presentazioni in pubblico, sia dal vivo che online, formatore, Rampoldi è stato tra i primi in Italia a sfruttare i webinar (seminari online) sia a scopo didattico che per vendere, con oltre 100 eventi di questo tipo organizzati e condotti negli ultimi 24 mesi.

Incontri durante i quali avere slide efficaci e coinvolgenti è stata la base fondamentale per mantenere alta l’attenzione del pubblico, dal momento che durante i seminari via web non è possibile interagire con gli spettatori (se non in minima parte) e le distrazioni degli utenti sono molto di più rispetto ad una sala “tradizionale”.

Oggi sempre più aziende e professionisti usano le presentazioni in pubblico sia per informare che per proporre i propri prodotti o servizi, sfruttando le SLIDE come supporto importante per aumentare il valore e l’efficacia della loro comunicazione. Il problema è che il TEMPO per creare queste presentazioni è sempre di meno e, spesso, ci sono sole poche ore per comporre le slide giuste, di impatto, che coinvolgano il pubblico e non finiscano per annoiarlo o, addirittura, irritarlo. La sfida, quindi, per i professionisti, gli speaker e tutti gli insegnanti delle scuole (che tanto investono in didattica evoluta) è proprio quella di riuscire a ottenere il massimo da una presentazione PowerPoint/Keynote nel minor tempo possibile.

Temi dell'incontro Toastmasters di giovedì 8 novembre

Durante la serata l’esperto Davide Rampoldi mostrerà i 5 errori principali alla base di slide inutili o soporifere, come scegliere il tipo di contenuto corretto per ciascuna slide (cambiano in funzione dell’obiettivo del discorso), la regola aurea da rispettare in ogni presentazione in pubblico per coinvolgere l’audience e aumentare l’impatto del messaggio.

Al termine sarà possibile intervenire dal pubblico in una sessione speciale dedicata a domande e risposte.

L’incontro è gratuito, aperto a tutti ed è gradita la prenotazione sul sito https://thecomolakers.it/eventi/creare-slide-super-efficaci/ o via Whatsapp/telefono al numero 347.9228397 (Gioacchino).

Appuntamenti di novembre con il Club Toastmasters di Como

Dopo i due eventi di ottobre su mappe mentali e podcast, nel mese di novembre il club comasco proporrà un ultimo incontro aperto al pubblico: venerdì 23 novembre presso la Cooperativa Attivamente a Como in via Montelungo 8/B intitolato “Usare il CORPO e la VOCE per comunicare in modo coinvolgente e persuasivo”. Anche questo incontro inizierà alle 19.

Toastmasters è definita in tutto il mondo (153 paesi, 16.600 club, 357.000 soci) come la palestra numero 1 per migliorare le proprie capacità di parlare in pubblico - anche in inglese - e, farlo sfruttando al meglio la voce come attraverso un podcast è proprio lo scopo di questo evento unico in Italia. L’incontro è gratuito, aperto a tutti ed è gradita la prenotazione sul sito https://thecomolakers.it/eventi/creare-slide-super-efficaci/ o via Whatsapp/telefono al numero 347.9228397 (Gioacchino).