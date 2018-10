Lezione di Podcast con Paolo Fabrizio per il Toastmasters Como ad Albate

Un incontro gratuito dedicato al mondo del Podcasting: è quello organizzato dal Club Toastmasters The Como Lakers per giovedì 25 ottobre 2018 alle 19 presso il BAR Il Circolo di Albate, a Como, in Via Canturina 164.

Ospite speciale della serata sarà Paolo Fabrizio, uno dei più esperti e longevi podcaster italiani, che con il suo programma Social Media Scrum è giunto ormai alla 141° puntata parlando di Customer Service fatto attraverso i social media.

Paolo Fabrizio è stato recentemente speaker a Londra nella conferenza più importante d’Europa sul tema del Social Customer Service e ha iniziato il suo podcast già nel 2013, quando solo poche decine di persone producevano contenuti in Italia. Oggi i tempi sono decisamente più maturi e il mondo del podcasting è in totale fermento: lo prova, ad esempio, il recente Festival del Podcasting (tenutosi a Milano sabato scorso) cui hanno partecipato oltre 150 persone provenienti da tutta Italia, venuti anche per ascoltare Paolo Fabrizio, tra gli speaker principali dell’evento.

Cos’è un podcast

I podcast sono episodi di un programma disponibili su internet. Di solito si tratta di registrazioni audio o video originali, ma possono anche essere puntate di programmi televisivi o radiofonici, conferenze, spettacoli e altri eventi registrati. Per chi li ascolta, i podcast sono un modo per accedere gratuitamente a tantissimi contenuti da tutto il mondo. Per chi li pubblica, i podcast sono un mezzo perfetto per raggiungere un vasto pubblico e dimostrare la propria professionalità, passione e autorevolezza, con costi di realizzazione estremamente contenuti.

Ogni giorno sono centinaia di migliaia gli appassionati che seguono dal loro smartphone trasmissioni come La Zanzara (Radio24), Codice Montemagno, Racconti Mondiali (Corriere della Sera) o Storielibere.fm. L’aspetto curioso è che quasi tutti ascoltano i podcast mentre fanno altro: corrono, fanno ginnastica, sono in auto, treno o metropolitana, puliscono casa, cucinano… tengono la mente impegnata mentre il corpo sta facendo qualcosa di totalmente diverso. I giovani sono indubbiamente i più attivi nella creazione di contenuti sui podcast ma c’è anche un’opportunità straordinaria per aziende e professionisti che volessero differenziarsi e aumentare la loro autorevolezza sul mercato.

La serata Toastmasters di giovedì 25 ottobre 2018

Del variegato mondo del podcasting, delle opportunità che offre al mondo del lavoro nonché degli aspetti più tecnici su come si progetta e realizza un podcast, Paolo Fabrizio parlerà nella serata di giovedì 25 ottobre ad Albate per il Toastmasters lariano. Non mancherà un ampio spazio dedicato alle domande e alle curiosità del pubblico.

Appuntamenti Toastmasters Como a novembre 2018

Dopo l’evento sull’uso delle mappe mentali a inizio ottobre, nel mese di novembre il club comasco proporrà altri due incontri aperti al pubblico: il primo giovedì 8 novembre ai Doc intitolato “SLIDE EFFICACI ad alto impatto”. Il secondo venerdì 23 novembre presso la Cooperativa Attivamente a Como in via Montelungo 8/B intitolato “Usare il CORPO e la VOCE per comunicare in modo coinvolgente e persuasivo”. Entrambi gli incontri inizieranno alle 19.

Toastmasters è definita in tutto il mondo (153 paesi, 16.600 club, 357.000 soci) come la palestra numero 1 per migliorare le proprie capacità di parlare in pubblico - anche in inglese - e, farlo sfruttando al meglio la voce come attraverso un podcast è proprio lo scopo di questo evento unico in Italia.

Info e prenotazioni

L’incontro è gratuito, aperto a tutti ed è gradita la prenotazione sul sito https://thecomolakers.it/eventi/tutti-a-scuola-di-podcast-da-toastmasters/ o via Whatsapp/telefono al numero 347.9228397 (Gioacchino).