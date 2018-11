"Salute in cammino": conoscere il Nordic Walking al centro civico di Albese

Un incontro dedicato al Nordic Walking e ai suoi benefici per la salute: è quello in programma venerdì 9 novembre 2018 al centro civico di Albese con Cassano, in via Roma. Appuntamento alle 20.45.

"Salute in cammino: conoscere i benefici di un sano tenore di vita", questo il titolo dell'incontro, che vedrà la partecipazione di istruttori federali qualificati Sinw e di una dietologa e diabetologa. La serata è organizzata dal Comune di Albese in collaborazione con il Team Triangolo Lariano Lago di Como di Nordic Walking.

Per tutti presenti la possibilità di una prova gratuita sabato 10 novembre.