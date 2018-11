"Cyberbullismo: il male subdolo": incontro per genitori alla scuola di Grandate

Un incontro dedicato alla piaga del cyberbullismo tra giovani e giovanissimi: è quello in programma lunedì 12 novembre 2018 alle 18 alla scuola primaria Gianni Rodari di Grandate, in via Roma, 1.

"Cyberbullismo: il male subdolo", questo il titolo della conferenza, che vuole analizzare l'impatto delle persecuzioni online sullo sviluppo psicosociale e sulla salute dei nostri ragazzi.

Relatori sono il professor Massimo Blanco, criminologo forense specializzato in Vittimologia e Neurosociologia, e la dottoressa Micol Trombetta, criminologa forense.

Incontro aperto a tutti e organizzato dall'istituto comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate.