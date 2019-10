Truffe agli anziani: al via una serie di incontri per evitare i raggiri

Al via la campagna d'informazione per contrastare le truffe agli anziani, organizzata dal Comune di Como in collaborazione con la Questura.

L'iniziativa, voluta dall'ex assessore alle Politiche sociali Alessandra Locatelli con le principali associazioni di cittadini della terza età, prevede una serie di incontri sul territorio che avranno inizio a partire dalla prossima settimana.

Gli agenti della Polizia di Stato illustreranno ai cittadini le principali condotte criminose adottate per raggirare gli ignari malcapitati e sottrarre soldi e oggetti di valore. Verranno fornite al contempo informazioni utili, consigli e linee guida da seguire per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli e agevolare l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Il primo incontro si terrà lunedì 14 ottobre alle ore 15.30 nella sede dell'associazione Anziani di Lora in via Di Lora 22/A. Il successivo è in programma giovedì 24 ottobre alle ore 10.30 nella sede dell'associazione Anziani Como '90 in via Collegio dei Dottori. Successivamente verranno comunicate nuove date e sedi cittadine.