Tavernerio, inaugurazione della nuova sede del gruppo volontari antincendio

A un anno esatto dall'incendio che a fine ottobre 2017 ha devastato i boschi di Tavernerio, il Comune inaugura la nuova sede del gruppo volontari antincendio. Sabato 27 ottobre 2018 alle 15 al centro civico Rosario Livatino di via Risorgimento, 26 si svolgerà l'inaugurazione dei nuovi spazi e verrà data una dimostrazione delle attrezzature in dotazione. A finire un rinfresco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

I volontari avevano dato un grosso contributo durante l'emergenza: circa 150 le persone che si erano alternate in squadre durante quei giorni drammatici. A loro era andato il ringraziamento del Comune con una serata dedicata a poche settimane dal rogo.