Como, inaugurata la mostra Rivarossi: moto e trenini allo Spazio Natta aspettando Valentino Rossi

E' stata inaugurata nella mattina di sabato 17 novembre 2018 la mostra "Rossi di Passione" allo Spazio Natta di Como: una mostra-evento in cui protagonisti sono le passioni e in particolare due appassionati e appassionanti miti made in Italy, ovvero i trenini della storica azienda lariana Rivarossi e Valentino Rossi, idolo italiano del motociclismo, rappresentato in una ricca collezione di modellini che lo ritraggono.

E gli organizzatori non nascondono un sogno, quello che il campione venga in visita alla mostra comasca, invitandolo tramite il sindaco della sua città, Tavullia, ospite d'onore alla cerimonia di inaugurazione.

L'inaugurazione della mostra Rivarossi

Al taglio del nastro erano presenti il promotore dell'iniziativa Alberto Vannelli, presidente dell'associazione Erone Onlus, l'organizzatore Vittorio Mottola, presidente del Comitato Monumento ingegner Alessandro Rossi, il curatore Paolo Albano, architetto, e le autorità. Tra i presenti il presidente del consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi, che ha dato un contributo importante per l'iniziativa, il neo presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, l'assessore comunale al Turismo Simona Rossotti, il Prefetto di Como Ignazio Coccia, il Questore Giuseppe De Angelis e i rappresentati dell'Arma dei Carabinieri.

Ospite d'onore il sindaco di Tavullia, la città di Valentino Rossi, Francesca Paolucci: "Sono gli ambienti che creano le persone di eccellenza - ha detto il sindaco- nel nostro territorio non è un caso che ci siano tanti campioni del mondo. Tra l'altro Valentino fa beneficenza oncologica ai bambini anche se non vuole che se ne parli. Se un territorio come Como sostiene un'attività nobile come quella di Erone onlus ne guadagnerà tutta l'Italia, è un progetto molto importante". Al sindaco di Tavullia è stata donata una speciale cartolina con annullo filatelico di Poste Italiane dedicata all'iniziativa del Monumento Rivarossi.

La mostra, infatti, a ingresso gratuito, offre la possibilità di fare un'offerta per l'associazione Erone Onlus a favore del progetto supportooncologico.it, un portale di informazione che vuole accompagnare il cittadino nel delicato momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l'inizio delle terapie e di fornire supporto alle famiglie nel percorso terapeutico.

Durante la cerimonia di taglio del nastro, Mottola ha ricordato anche un obiettivo portato avanti da anni, ovvero quello di costruire a Como un museo dedicato ai trenini Rivarossi.

La mostra "Rossi di Passione"

Lo Spazio Natta di via Natta 18 a Como ospiterà l'esposizione fino al 2 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18.30. L'ingresso è libero con la possibilità di fare un'offerta per l'iniziativa di Erone onlus.

In mostra oltre 80 trenini della Rivarossi grazie alla passione del fermodellista Giovanni Conti e circa 150 pezzi, tra moto in miniatura, caschi e modellini relativi a Valentino Rossi raccolte dal collezionista Nicola Cavadini, affascinato da 20 anni dal mitico "numero 46".



E ancora, le tele dell'artista Silvio Curti con i ritratti dell'ingegner Alessandro Rossi, papà della Rivarossi, e di Valentino Rossi realizzati appositamente per questo evento. Il tutto con il sottofondo delle musiche di Vasco, un altro "Rossi di Passione".