In-side Festival: Como non rinuncia all'importante manifestazione culturale

Non dovremo rinunciare al Side Festival a causa del lockdown: infatti quest’anno la manifestazione culturale comasca nata nel 2017 si svolgerà il 2 maggio, dalle 15 alle 24 sulla piattaforma Zoom, con una nuova formula, digitale e diffusa. Per il festival che riunisce esperti di settore, artisti e freelance sono state allestite cinque stanze virtuali: Fare Arte, Cultura e Letture, Musica, Kids Act e Riflessioni sul Futuro, che vedranno coinvolti più di 70 tra musicisti, giornalisti, sportivi, scrittori ed educatori, tutti con la voglia di portare la cultura digitale all’interno delle abitazioni.

Il Festival propone in ogni sua edizione un tema e parte dalla consapevolezza che ogni territorio è fecondo di talenti. L’obbiettivo è generare un network, uno scambio reciproco tra le realtà culturali cittadine emergenti. Linea guida è la partecipazione, per questo motivo propone sondaggi e call che coinvolgono nella sua evoluzione.

Chi ci sarà

Dalle 15 a mezzanotte, si alterneranno nomi celebri, come l’allenatore di Novak Djokovic, Riccardo Piatti, e Maria Sharapova; Giancarlo de Cataldo, autore di Romanzo Criminale e sceneggiatore di Suburra; Enrico Melozzi, il direttore d’orchestra che ha portato al successo Me ne frego di Achille Lauro, e Davide Alogna, giovane violinista di fama mondiale. Non mancheranno anche talk con giovani influencer quali Giulia Strati e Ilenia De Sena, la presentazione di start-up come Yezers e InFilaIndiana, accesi dibattiti con Stefano Andreoli di Spinoza e Augusto Rasori di Lercio, accompagnati da Maurizio Pratelli. Per lo sport, interviene Jacopo Cerutti, giovane stella italiana dell’enduro, mentre nella stanza cultura la neonata casa editrice Utopia Editore presenterà il suo programma editoriale innovativo. Nella sala musica, i ragazzi di Atomica ci fanno ballare con i Rumba de Bodas. Nella room Fare Arte, vengono offerti workshop con Silvio Curti dell’Accademia Galli e i tatuatori di PIF Tattoo. Per i più piccoli, la stanza Kids Act offre laboratori di giocoleria con Circoliamo, il laboratorio di programmazione di Coderdojo, la scoperta dei libri di artista di MINIARTEXTIL, le favole digitali per la buonanotte di Ad Alta Voce. La line-up completa verrà costantemente aggiornata sulle pagine social.

Come accedere

Ogni room sarà gratuita e accessibile tramite link di Zoom, oppure in live stream sulle pagine social di Side Festival.

È già disponibile il link di eventbrite su cui prenotare i biglietti oppure seguendo la pagine Facebook e Instagram di Side Festival, Allineamenti e CiaoComo.

È inoltre già disponibile una raccolta fondi per le associazioni che parteciperanno.