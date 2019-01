Il tempio Voltiano si veste di rosa per il Giro d'IItalia

A Como sta per accendersi l’iniziativa L’Italia in Rosa che accomuna le località sedi di tappa del Giro d’Italia: a 102 giorni dall’inizio della 102^ edizione della corsa, ogni città illuminerà di rosa un monumento rappresentativo del proprio territorio.

A Como è stato scelto il Tempio Voltiano, emblema della città di Alessandro Volta, che martedì 29 gennaio dal tramonto sarà illuminato grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Volta. Non sarà la sola iniziativa che riguarda la nostra città mentre si prepara a ospitare la tappa della competizione ciclistica nel suo passaggio sul lago più bello del mondo. Sempre grazie alla Fondazione Volta, dal tempio Voltiano partiranno due fasci di luce rosa a formare una V nel primo bacino, diretti uno verso Villa Olmo e uno verso Villa Geno. A Camerlata la fontana opera di Cattaneo e Radice si illuminerà di rosa grazie al Consorzio Como Turistica.