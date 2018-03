Il campione paralimpico Andrea Devicenzi incontra gli studenti. Progetto 22 fa tappa all’associazione La Cometa

Il Giro d'Italia Formativo di Andrea Devicenzi fa tappa a Como con l'incontro organizzato presso l'associazione La Cometa. Il 21 marzo a partire dalle 12 Devicenzi presenterà Progetto 22, il progetto che prende il nome dai 22 Valori attraverso i quali porta i giovani a riscoprire e accrescere il loro potenziale, spesso nascosto. L' incontro, una delle 56 tappe di un vero e proprio giro d'Italia in 62 tappe, mette in connessione una realtà attiva sul territorio nel campo dell'accoglienza, del sostegno alle famiglie e della formazione con la straordinaria esperienza sportiva e di vita di Andrea Devicenzi . In 100 istituti, l'atleta paralimpico e mental coach percorre l'Italia da Nord a Sud incontrando oltre 40 mila ragazzi e ragazze raccontando attraverso un approccio coinvolgente e di grande condivisione le sue "avventure".

Amputato alla gamba sinistra dopo un incidente in moto a 17 anni ha progettato e realizzato un percorso formativo che ha l'obiettivo di accrescere consapevolezza e autostima attraverso lo sport, veicolando un messaggio di grande forza e potenza. "Primo importantissimo obiettivo di Progetto 22 è sostenere, supportare e risvegliare nei giovani la consapevolezza delle incredibili potenzialità che ognuno ha dentro di sé - dice Andrea - valorizzando le risorse che spesso non ci accorgiamo nemmeno di possedere". Devicenzi presenterà video foto e interviste delle sue "avventure": dal raid in India in solitaria in bicicletta per conquistare la vetta del Kardlung La a quota 5.602 metri al viaggio Milano - Capo Nord, 11 mila km, tra auto, bici e trekking, attraversando 17 stati, insieme al giovane amico Massimo Spagnoli. Il quinto Giro d'Italia Formativo ha preso il via il 10 ottobre a Milazzo per concludersi a fine maggio in Sicilia, nella stessa Regione da dove è partito. Il progetto vede coinvolti numerosi partner tra cui Fondazione Vodafone e BMW (http://www.progetto22.it/sponsor/).

Andrea Devicenzi, 44 anni, vive a Martignana Po. Sposato con due figlie, all'età di 17 anni a seguito di un grave incidente motociclistico ha subito l'amputazione della gamba sinistra. Nel 2007 inizia l'attività nel ciclismo Paralimpico partecipando a importanti competizioni internazionali. Dal 2012 si dedica al Paratriathlon (nuoto, bici e corsa), sport nel quale riesce a conquistare la medaglia di Bronzo ai Campionati Europei in Israele e successivamente l'argento in Turchia. Nel 2014 insieme ad alcuni amici e amiche ha ideato il Giro d'Italia formativo nelle scuole che lo vede ogni anno incontrare migliaia di studenti attraverso un viaggio di 500 km in tutta Italia. http://www.andreadevicenzi.it/chi-sono-andrea-devicenzi http://www.progetto22.it/