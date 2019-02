Lake Como Festival a Cantù con Floraleda Sacchi

Dopo una brillante carriera classica Floraleda debutta con #Darklight il suo primo progetto per arpa ed elettronica, una via musicale raramente battuta con l’arpa e un progetto dallo stile inedito per questo strumento. La critica ha premiato questo progetto musicale presentato in oltre una trentina di concerti in giro per il mondo. Allo stesso modo il publico ha reso #Darklight il disco di arpa della storia che ha maggiormente scalato le classifiche. Floraleda in “Till the End” presenta brani di Darklight e sue nuove composizioni per arpa “amplificata” cioè elaborata in tempo reale e unita a campionamenti e materiale elettronico da lei creato. Un viaggio ipnotico e magico alla scoperta di nuovi lidi sonori, fino all’ultima nota.