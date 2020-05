Il 22° Concorso per Minicuochi è online

Eccoci arrivati alla 22° edizione del Concorso dei Minicuochi, quest’anno in una veste totalmente nuova, in collaborazione con l'Associazione Cuochi di Como e Camst. Nonostante l’emergenza in atto, non vogliamo rinunciare ad organizzare - anche questa primavera - un evento che ha da sempre incoraggiato bambini e ragazzi a cimentarsi nell’arte culinaria.

Durante questa lunga quarantena, che ci ha costretti a restare nelle nostre case, abbiamo trovato finalmente il tempo per sperimentare nuove ricette o preparare artigianalmente pietanze che normalmente compravamo già fatte. E con tutta probabilità ci siamo fatti aiutare dai bambini, che hanno così potuto imparare, scoprire e apprezzare quanto è bello (e buono) mangiare una pietanza fatta con le proprie mani.

Come funziona

Ogni concorrente realizzerà un piatto a scelta libera e dovrà produrre i 3 seguenti contenuti:

🔹Un video - della durata massima di 5 minuti - che ne descriva e ne illustri le diverse fasi della preparazione

🔹Una foto/scanner/documento della ricetta scritta

🔹Una foto del piatto finito.

Non esistono limiti alla vostra fantasia, purché si tenga presente che le valutazioni avverranno secondo i seguenti criteri:

✔️Manualità del concorrente (Livello di difficoltà)

✔️Presentazione del piatto (Effetto scenico)

✔️Originalità della ricetta

✔️Originalità del video

Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro domenica 31 maggio, caricandolo sulla piattaforma Google Drive al link personale che riceverete in fase di iscrizione. I file vanno nominati come segue:

Numero identificativo fornito in fase di iscrizione - nome del bambino - nome della ricetta (ad esempio “01 - Mario Rossi - Penne al Sugo”)

Le ricette verranno esaminate e valutate da una giuria di professionisti dell’Associazione Cuochi di Como e i vincitori verranno decretati entro la settimana successiva.

Come iscriversi

🍴 Possono partecipare i ragazzi dalla prima elementare alla terza media.

🍴 Per iscriverti al concorso puoi mandare un messaggio alla pagina Aclichef o contattarmi direttamente - info di seguito - almeno una settimana prima della data di consegna, fornendo i seguenti dati:

🔸 Nome e cognome

🔸 Data di nascita

🔸 Indirizzo e-mail

🔸 Cell o telefono

Come per tutte le passate edizioni, il concorso è completamente gratuito!

Francesco Iaquinta | facebook.com/francesco.iaquinta.90

📧 francesco.tamara@tin.it

📱 348 9214210 (anche Whatsapp)

Premi

🏆 Primo Premio | 1° Miglior piatto

🏆 Secondo Premio | 2° Miglior piatto

🏆 Terzo Premio | 3° Miglior piatto

🏆 Miglior Ricetta Scritta

🏆 Minicuoco più Piccolo