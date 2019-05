Parte da viale Geno la corsa dell'arcobaleno: prepararsi a una pioggia di colori

La consulta provinciale degli studenti, per favorire un momento di aggregazione tra studenti e non solo, ha organizzato sabato 4 maggio la "Rainbow around the lake", la prima corsa con Holi Colors della città. Il ritrovo è previsto per le 15 al parcheggio dei sommozzatori di Viale Geno da cui la corsa non competitiva partirà poco dopo. L'arrivo è previsto a Villa Olmo percorrendo tutto il Lungolago. Alla partenza e lungo il tragitto saranno sparati i celebri Holi Colors, per questo motivo si consiglia ai partecipanti di indossare una maglietta bianca. La Consulta spera in una grande partecipazione non solo da parte degli studenti ma anche di tutta la cittadinanza che è caldamente invitata a partecipare. Per iscriversi consultare le pagine social della Consulta (Facebook e Instagram) oppure scrive alla e-mail cpscomo.co@gmail.com