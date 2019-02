All'hotel Hilton di Como un cocktail contro il tumore per la Festa della Donna

Anche l'Hotel Hilton Lake Como partecipa alla Women’s Health Week, raccolta fondi per la prevenzione dei tumori femminili, in occasione della Festa della Donna, dal 4 al 10 marzo 2019.

L'iniziativa, arrivata alla sua seconda edizione, è un programma di fundraising e sensibilizzazione realizzato in collaborazione con Fondazione IEO-CCM. Per un’intera settimana, dal 4 al 10 marzo 2019, gli hotel aderenti proporranno ai loro ospiti delle speciali iniziative per diffondere la consapevolezza della prevenzione e contribuire alla raccolta di fondi per la ricerca.

Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione IEO-CCM per sostenere il IEO Women’s Cancer Center, l’unico modello in Italia di centro interamente dedicato ai tumori che colpiscono la donna.

Settimana "in rosa" all'Hilton di Como

Il programma consisterà in una settimana interamente dedicata a questa importante tematica e avrà come fil rouge il colore rosa.

Per tutta la durata dell’iniziativa, gli hotel aderenti proporranno ai loro ospiti per l’aperitivo o dopo cena Pink Velvet, un signature cocktail dalle tonalità rosa e dall’intenso sapore a base di lime, sprite e fiori di sambuco, in versione alcoolica o analcoolica.

Il delizioso drink è stato creato per l’occasione lo scorso anno dai bar tender di Concept 45, l’elegante lobby restaurant di Hilton Milan e verrà venduto in tutti i ristoranti e lounge bar delle strutture partner del progetto. Verrà inoltre messo a disposizione da Fondazione IEO-CCM del materiale informativo per diffondere la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti che ogni donna ha a disposizione per proteggere la propria salute.

L’appuntamento è quindi per tutti gli ospiti degli hotel, ma anche per chi abita nelle vicinanze delle strutture coinvolte ogni sera dalle 18:30 alle 21:30 nella settimana dal 4 al 10 marzo. Sarà possibile assaggiare il Pink Velvet al costo di 12 euro per fare una donazione e dedicare una serata a questa importante tematica.

Gli Hotel Hilton che aderiscono alla Women’s Health Week

Aderiscono all’edizione 2019, oltre a Hilton Milan, anche il nuovissimo Hilton Lake Como, aperto lo scorso gennaio, Hilton Molino Stucky, definito il “moderno capolavoro veneziano”, La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena - Curio Collection by Hilton immersa nelle colline senesi e due hotel a Firenze, Hilton Florence Metropole e Hilton Garden Inn Florence Novoli, che offrono un’esperienza di totale immersione nella cultura toscana.

Cinque le strutture nella capitale: l’elegante Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort, il nuovissimo Aleph Rome Hotel - Curio Collection by Hilton, il confortevole Hampton by Hilton Rome East e le due strutture nei pressi dello scalo internazionale di Fiumicino: Hilton Rome Airport e Hilton Garden Inn Rome Airport. Completa nella magnifica Penisola sorrentina l’iconico Hilton Sorrento Palace.

Testimonial dell’iniziativa sarà Melissa Satta, modella e showgirl, che parteciperà come madrina alla conferenza di lancio, che si svolgerà presso Hilton Milan in data 5 marzo.

