Happy Birthday Bike House

Un pomeriggio all’insegna delle due ruote e ricco di avventura, così Bike House Como presenta il suo terzo compleanno, il 14 Giugno prossimo.

Per l’occasione Bike House apre le porte a tutti gli appassionati motociclisti, con una grande anteprima nazionale delle nuovissime F 750 GS e F 850 GS le nuove mid-size enduro, l’esposizione della gamma 2018 BMW Motorrad e Kawasaki e una decina di modelli della gamma 2018 in TEST RIDE, prenotazioni aperte dal mattino in concessionaria.

Ovviamente non mancheranno le icone dell’enduro R 1200 GS e R 1200 GS Adventure e l’affascinante mondo heritage con le varianti NineT e la nuovissima Kawasaki Z 900 RS

Un evento che vedrà protagonista anche il “Bmw Moto Club Como” pronto a presentarvi i progetti, i tour e a dare ai partecipanti tutte le informazioni necessarie per prendervi parte.

Ospite dell’evento e testimonial d’eccezione Luca Girardi pilota Kawasaki del GRG Racing Team.

Il pomeriggio sarà accompagnato da MUSICA, APERITIVO e non solo organizzato da UnionBirra per concludersi con la tradizionale torta di compleanno e prosecco!!

TEST RIDE

6 slot di uscite / circa 10 moto

17.30 – 17.50

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50

PAUSA

19.30 – 19.50

20.00 – 20.20

20.30 – 20.50

Vi aspettiamo!

Info: info@bikehousecomo.it / Tel. 031 311 6100

