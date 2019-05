All'Hangar di Como torna One Wine Night con i rossi della Valtellina

Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, torna giovedì 16 maggio all'Hangar di Como la quarta edizione di “One Wine Night”, la serata organizzata da Lions Club Como Lariano, Leo Club, Soroptimist e Rotary Club Como che unisce la degustazione di vini della Valtellina con una finalità benefica.

Quest’anno la quota raccolta andrà a “Sorriso di Geky”, un’Associazione di promozione sociale nata nel 2014 e formata da persone legate al ricordo di Giacomo Leoni. La finalità è aiutare, promuovere e sostenere le attività di aiuto allo studio, fornendo strumenti, materiali utili ad agevolare i bambini in situazione di svantaggio e il lavoro di insegnanti ed educatori. L’altra parte di quota andrà a sostenere il progetto di restauro e implementazione dell’illuminazione della statua di Alessandro Volta in di Piazza Volta a Como di Fondazione Volta.

Con i prodotti di grande qualità messi a disposizione da Consorzio di tutela Vini di Valtellina (vino) RO.AN (pasticceria di San Fermo della Battaglia, Como), pasticcerie Marra (Cantù) e Dolciamo (Como), ristoranti Feel Como e The Market Place (Como - street food), Mercato del Pesce di Cantaluppi Tavernerio (salumi e formaggi) Chiarella (Menaggio – acqua) - il Lions Club Como Lariano con Leo Club, Soroptimist e Rotary Club Como apparecchiano una magnifica serata di degustazione a bordo lago, nella splendida cornice dell’Hangar dell’Aero Club di Como.

Il consorzio e la Valtellina

Il Consorzio di tutela dei Vini Valtellina propone per la serata una scelta di oltre 30 cantine con i loro vini migliori: i vini proposti nascono da un territorio unico, quello della Valtellina, in grado di valorizzare al meglio un vitigno come il nebbiolo, coltivato con il massimo della naturalità sopra gli spettacolari terrazzamenti della zona. I prodotti proposti da quest’area sono vini complessi, ma non complicati, molto apprezzati dagli esperti del settore, ma che sono graditi anche dai consumatori più giovani.

Il Consorzio, fondato nel 1976, è l’unico in Italia a potersi fregiare di due Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG) coincidenti per territorio e vitigno: lo Sforzato di Valtellina DOCG e il Valtellina Superiore DOCG. Le altre denominazioni del territorio sono il Rosso di Valtellina Doc e l'Igt Terrazze Retiche di Sondrio. Le finalità del consorzio sono duplici: la valorizzazione del vino valtellinese in Italia e all’estero, e la tutela della cultura vitivinicola in Valtellina.

Durante la serata sarà proiettato il documentario “Rupi di Valtellina” di Ermanno Olmi realizzato dalla Fondazione Provinea – Vita alle Viti di Valtellina.Tra un bicchiere e l'altro, oltre ai prodotti offerti dagli sponsor tecnici ci sono gli assaggi degli chef Davide Maci e Federico Beretta, oltre ai pizzoccheri preparati dall’Associazione Cuochi ENAIP.

La novità dell’anno è rappresentata dall’asta del quadro generosamente realizzato dal noto artista Marco Grassi e utilizzato per il biglietto della serata.