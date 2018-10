Il Giro di Lombardia arriva sul lungolago di Como. E poi il Gran Fondo con tre percorsi

Ritorna il grande ciclismo sulle strade della Lombardia. Il 13 ottobre si svolgerà, con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 241 km, la 112^ edizione de Il Lombardia. La “Classica delle Foglie Morte”, ultima Classica Monumento della stagione, ricalca il percorso del 2017, con una modifica nel finale. Un percorso molto selettivo con 5 salite e 4.000 metri di dislivello a partire dal Colle Gallo seguito dal Colle Brianza; dopo Onno si affronta prima la salita della Madonna del Ghisallo e subito dopo il durissimo Muro di Sormano. Superata la Colma di Sormano si scende a Nesso per proseguire fino all’ingresso di Como dove verrà affrontato il Civiglio quindi, dove la corsa nella passata edizione girava a sinistra per scalare la Val Fresca verso San Fermo della Battaglia, proseguirà diritto fino alla rotatoria di via Camozzi dove incontrerà la discesa del percorso originario per poi affrontare un breve strappo di circa 1700 metri al 5% di pendenza media con punte al 9% che termina all’ingresso dell’abitato di Monte Olimpino. Da qui all’arrivo, posto come lo scorso anno sul Lungo Lario Trento, mancheranno 3 chilometri.

Domenica 14 ottobre, con partenza da Como, la Gran Fondo Lombardia propone invece un percorso con tre salite storiche come il Ghisallo, il Sormano con Muro e Colma e finale sul Civiglio. Numerosi gli eventi che arricchiscono il weekend, con la Giornata del Contemporaneo, l’ingresso gratuito ai Musei civici e alle mostre in corso in città, la partecipazione dei personaggi del Palio del Baradello, le tante iniziative al Museo del Ghisallo.