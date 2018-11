Giornata contro la violenza sulle donne il 25 novembre: gli eventi in provincia di Como

Domenica 25 novembre 2018 si celebra anche a Como la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Numerose le iniziative.

Appuntamenti con Polizia e Carabinieri

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, promossa dal Ministero dell’Interno domenica 25 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 la Polizia di Stato sarà presente, con il proprio Camper, in Piazza San Fedele a Como dove una equipe specializzata, composta da un Commissario Capo e da un Medico Principale della Polizia di Stato unitamente personale medico e operatori della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile saranno a disposizione per fornire a chiunque voglia, informazioni utili e consigli.

All’iniziativa, parteciperà anche l’Associazione Telefono Donna, dal 1992 impegnata con team di specialisti a combattere quei pregiudizi che sono spesso causa di maltrattamenti, psicologici e fisici, nei confronti delle donne. Affiancare la persona offesa nelle diverse fasi del suo difficile, e spesso lungo, percorso implica un impegno “orientato” e qualificato delle forze dell’ordine.

Lo scopo dell’iniziativa, e l’obiettivo che la Polizia di Stato da tempo persegue, è infatti quello di informare, ascoltare e proteggere, farsi carico e fare rete in modo da garantire la centralità della vittima. In occasione dell’evento sarà distribuito un opuscolo informativo che porta il titolo della campagna “Questo non è Amore”.

L'Arma dei carabinieri partecipa con numerose iniziative sul territorio nazionale. Inoltre sul sito www.carabinieri.it per la tutta la durata della campagna, sarà visibile un banner di colore arancione con informazioni sulle iniziative dell'Arma in occasione della ricorrenza. Il rosso classico della fiamma sarà sostituito con l'arancione.

Gazebo della Lega a Como

'#Rispetto' è lo slogan della campagna di sensibilizzazione promossa dalla sezione cittadina della Lega di Como, in occasione della Giornata internazionale sul contrasto alla violenza contro le donne.

Troppi ancora i casi di femminicidio, stalking, molestie e percosse. La settimana scorsa è stata presentata dalla Lega una mozione parlamentare per tracciare gli indirizzi sull'inasprimento e la certezza della pena, per partire fin dall’infanzia con percorsi di formazione e sensibilizzazione alla parità e al rispetto, e a sostegno dei centri antiviolenza diffusi su tutto il territorio.

L'Appuntamento è per domenica 25 novembre, in Piazza Duomo a Como: tutti uniti per dire basta alla violenza sulle donne e per non lasciarle sole. All'iniziativa saranno presenti i rappresentanti istituzionali locali.

Eventi culturali

Al Collegio Gallio di via Gallio a Como domenica 25 novembre alle 16 nel Salone d'Onore convegno e concerto a cura del circolo Sardegna per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così drammaticamente attuale. Tra gli ospiti Elena Negretti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Como, una rappresentanza della Polizia di Stato, la giornalista Carmina Conte, ambasciatrice del progetto “Scarpette rosse” del Comune di Oristano e presidente di Coordinamento 3 Donne di Sardegna, e Mimma Carta, la Presidente dell’associazione C.A.DO.M. (Centro Aiuto Donne Maltrattate) di Monza. Durante l’evento sarà possibile acquistare una delle scarpette rosse in ceramica realizzate dai ceramisti di Oristano e legate al progetto “Scarpette rosse” promosso dallo stesso comune sardo, il cui ricavato andrà in beneficenza ad un centro antiviolenza operante sul territorio. A seguire un concerto dell’arpista comasco Raoul Moretti e dell’ex voce dei Tazenda, Beppe Dettori.

A Villa Guardia in programma la rassegna artistica di eventi "Sguardi", organizzata dall'Amministrazione Comunale e dall'associazione genitori.

Al Teatro Sociale di Como in programma un convegno dal titolo "Il diritto a teatro contro la violenza sulle donne".

A Grandate andrà invece in scena il recital "Dietro la tela".