Tempio Voltiano arancione e bandiere a mezz'asta: così Como celebra la giornata contro la violenza sulle donne

L'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa di Anci Lombardia per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre domenica 25 novembre 2018. Le bandiere saranno a mezz'asta per tutto il giorno e il Tempio Voltiano sarà illuminato di arancione.

"Stiamo puntando sulla prevenzione nelle scuole collaborando con le associazioni sul territorio - commenta l'assessore alle Pari opportunità Elena Negretti - Ricordiamo che il rispetto per le donne e il contrasto alle violenze non si ferma alla giornata di domani, che è una iniziativa simbolica, ma va perseguito tutti i giorni dell'anno".

