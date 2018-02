George Clooney racconta a Netflix come ha conosciuto Amal sul Lago di Como

David Letterman è un'icona della televisione americana. Il suo Late Show, prima alla NBC poi alla CBS ha fatto la storia del piccolo schermo. Dopo aver abbandonato le scene, la scorsa estate è arrivata l'inaspettata notizia di un suo ritorno sul gettonatissimo canale online che sta spopolando soprattutto grazie alla produzione di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni, pensiamo a Dark, a Black Mirror e a Strange Things. Ovviamente stiamo parlando di Netflix, dove Letterman, con il suo nuovo look con barba lunga da grande saggio, lo scorso gennaio ha dato il via al suo nuovo show intitolato My Next Guest Needs No Introduction. E non c'è davvero bisogno di presentazioni visti i nomi dei suoi super ospiti: il primo è stato nientemeno che Barak Obama, già insieme a Letterman in una riuscitissima puntata del Late Show quando Obama era ancora presidente degli Stati Uniti; il secondo, il 9 febbraio, sarà invece George Clooney, come potete vedere in questa clip di lancio del programma.

In questi giorni tutta la stampa internazionale, quella statunitense in particolare, non fa altro che rilanciare soprattutto il momento dell'attesa puntata in cui Geroge Clooney racconta per la prima volta pubblicamente come ha incontrato sua moglie Amal nel luglio del 2013, Inutile dire che la star di Hollywood si trovata sul Lago di Como, in vacanza nella sua Villa Oleandra di Laglio, mentre Amal transitava dall'Italia diretta a Cannes. Tra le altre cose, Clooney rivela una frase profetica del suo agente: "Ho incontrato questa donna che sta venendo a casa tua e che sposerai". Aggiungendo poi con un gran sorriso: "È andata proprio così".