L'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Como per presentare il suo libro "La sfida impopulista"

L'ex premier Paolo Gentiloni a Como giovedì 21 febbraio 2019 per presentare il suo libro "La sfida impopulista", edito da Rizzoli. Appuntamento alle 18.30 alla Biblioteca Comunale di piazzetta Venosto Lucati, 1.

Una riflessione più che mai attuale per il nostro Paese, attraverso la quale Gentiloni, ex presidente del Consiglio dei Ministri, deputato, ripercorrendo la sua stagione di governo, tratteggia un manifesto per il rilancio di un’alleanza sociale e politica, e per la costruzione di un’alternativa capace di fermare il nazionalismo populista prima che sia troppo tardi, capace di tornare a vincere.

Insieme all'autore, che nel pomeriggio farà una visita al centro educativo, di formazione e aggregazione sociale Asylum di via Colonna a Camerlata, dialogheranno la deputata comasca Chiara Braga e il caporedattore e mobile editori del Corriere della Sera, Marco Castelnuovo.