Parlare in pubblico, a Como la prima gara di discorsi motivazionali con il club Toastmasters

Nuovo contest per il club Toastmaster The Como Lakers dedicato all'arte di parlare in pubblico. Dopo la gara di discorsi umoristici, il 28 febbraio 2019 l'appuntamento è con i discorsi motivazionali.

Durante la serata si svolgerà una gara tra i soci e il miglior discorso motivazionale porterà lo speaker alla gara di sabato 16 marzo 2019 dove la competizione si allargherà a tutti i Cclub Toastmaster del Nord Italia. Si tratta di una serata unica nel suo genere che i Club Toastmaster organizzano una volta l'anno.

Appuntamento presso il centro Como Docks Via Manzoni, 19 c/o Palazzo Planzer Montano Lucino alle 19 in punto.

L'ingresso è libero, gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono conoscere la realtà di Toastmasters.

Cos'è Toastmasters International

E' l’organizzazione numero uno al mondo per imparare a parlare in pubblico, con 92 anni di storia, 15.900 club nel mondo e già presente in Italia con 16 club e in Ticino con una sede a Lugano.

Lo scopo è migliorare le capacità di parlare in pubblico in modo efficace e sviluppare la leadership degli iscritti.

Fu fondata in California nel 1924 da Ralph C. Smedley, direttore educativo della celebre YMCA (Young Men’s Christian Association), e attualmente ha sedi in 142 Paesi. In Italia il primo club è stato Milan-Easy, fondato a Milano nel 1993.

Maggiori informazioni sul sito thecomolakers.it e all' indirizzo mail toastmasterscomo@gmail.com.