Friday I'm in Love alla Cascina Respaù di Como

Natura, sfiziosità caserecce e compagnia internazionale. Poco fuori il centro città, nell’ambiente bucolico di Cascina Respaù, il Venerdì sera potrà essere un’ottima occasione per cominciare al meglio il fine settimana. Nel chiostrino medievale si potranno assaggiare le diverse preparazioni culinarie in stile montanaro ma anche sapori più etnici (quando in cucina hanno voglia di sperimentare). Birre artigianali, cocktail con la cedrata o il classico vinello dellla casa + l’accesso al buffet a soli 10 euro. Sedere sui famosi divanetti arancioni è gratis, chi prima arriva meglio alloggia. La Cascina si raggiunge a piedi in quindici minuti circa da piazza Camerlata a Como