Le Frecce Tricolori sul Lago di Como, arriva lo spettacolo della pattuglia acrobatica

Frecce tricolori a Como. Anche il Lario ospiterà la pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare che dipingerà il cielo sopra il lago con gli inconfondibili colori della bandiera italiana: domenica 29 settembre 2019, infatti, i piloti si esibiranno in fantastiche evoluzioni sul lago di Como. Le evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori tingeranno i cieli del Centro Lario a settembre. Uno spettacolo mozzafiato nella cornice maestosa del Lago di Como: questi gli ingredienti di sicuro successo dell'evento “Centro Lago di Como Air Show”, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre 2019.

La due giorni proporrà un ricco calendario di appuntamenti imperdibili, ma il momento clou, come detto, sarà l'esibizione di domenica 29 settembre, dalle 12 alle 12.30: venti minuti di pure emozioni, con protagonisti assoluti i dieci piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” che incanteranno ed entusiasmeranno il pubblico con una sinfonia di figure aeree, frutto di perizia, addestramenti e straordinarie abilità. L’area di sorvolo individuata si colloca nello spazio di cielo compreso fra Varenna, Bellagio, Menaggio e Tremezzina. Una sorta di ampio proscenio dominato dalle acque blu del lago e dall’azzurro del cielo che, a conclusione del programma, come da tradizione, si colorerà di bianco, rosso e verde. Migliaia le persone attese sul litorale di Varenna, così come sulle rive delle località rivierasche della sponda comasca del Lario. La particolare conformazione dei luoghi, inoltre, offrirà la possibilità, pressoché unica, di ammiarare i jet anche dall'alto, sfruttando i molteplici punti panoramici e balconi naturali offerti dalle montagne lariane.

A corollario dell'atteso spettacolo acrobatico, il “Centro Lago di Como Air Show” offrirà molte altre sorprese. Si inizierà sabato 28 settembre, dalle 10.30 alle 12, con le prove degli aerei acrobatici CAP 231 e CAP 231 DS. Dalle 12 alle 12.30 della stessa giornata, poi, a compiere le prove sarà la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Domenica 29, dalle 10.30 alle 12, spazio alle performance dei CAP 231 e CAP 231 DS, alla dimostrazione di soccorso in acqua dell’elicottero SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare e agli ammaraggi degli idrovolanti dell’Aeroclub di Como, per poi lasciare l’intera scena ai Top gun delle Frecce.

Frecce tricolore: i piloti della pattuglia acrobatica 2019

Ci sono diverse novità riguardo la formazione alla guida dei velivoli MB339PAN, a partire di ruoli di Capoformazione (Pony 1) e di Solista (Pony 10). Alla guida del gruppo c'è il Maggiore Stefano Vit, che ha già una rodata esperienza come gregario della pattuglia acrobatica, mentre il Capitano Massimiliano Salvatore subentrerà al Capitano Filippo Barbero, diventando così il nuovo solista. Quest'anno inoltre ci saranno due nuovi ingressi in formazione, quello del Capitano Federico De Cecco, pilota di Tornado proveniente dal 154° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi (Brescia), e quella del Capitano Alessio Ghersi, pilota di Eurofighter, proveniente dal IX Gruppo Caccia del 4° Stormo di Grosseto, che voleranno rispettivamente con il numero 9 ed il numero 8.

Pony 0 – Maggiore Gaetano Farina

Pony 1 – Maggiore Stefano Vit

Pony 2 – Capitano Alfio Mazzoccoli

Pony 3 – Capitano Emanuele Savani

Pony 4 – Capitano Franco Paolo Marocco

Pony 5 – Capitano Giulio Zanlungo

Pony 6 – Capitano Mattia Bortoluzzi

Pony 7 – Capitano Pierluigi Raspa

Pony 8 – Capitano Alessio Ghersi

Pony 9 – Capitano Federico De Cecco

Pony 10 – Capitano Massimiliano Salvatore

Pony 11 – Capitano Filippo Barbero

Frecce Tricolori: i prossimi appuntamenti

29 Settembre – Lago di Como

5 Ottobre – Desenzano sul Garda

12 Ottobre – Linate

4 Novembre – Roma

16 Dicembre – Alta Badia

Gallery