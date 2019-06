Una sferzata di colore: la Parada par tucc attraversa la città

Tanta musica, tanto rumore, tanti colori, tanta gente e, soprattutto, tanti sorrisi. Il corteo più colorato e festante che ci sia ha attraversato la città. Come tutti gli anni la Parada par tucc ha portato un tornado di allegria per il centro della città. Dopo il ritrovo in piazza Mazzini intorno alle 14.30 la "carovana" ha sfilato per le vie del centro storico diretta ai giardini a lago.

QUasi 500 figuranti hanno partecipato attivamente al corteo mentre sono state migliaia le persone che ai lati delle strade toccate dal lungo serpentone si sono soffermate ad ammirare la festa itinerante.