Food Revolution al Teatro Sociale di Como: “Scegliere ciò che mangiamo con consapevolezza è un atto rivoluzionario che può cambiare il mondo” 

La Fondazione Prima Spes Onlus organizza presso il Teatro Sociale in sala Bianca, sabato 9 giugno, alle ore 20.30, la conferenza aperta al pubblico e ad ingresso libero, relativa al film-documentario del 2017 “Food ReLOVution”, con il regista, produttore, fotografo e scrittore Thomas Torelli. Al centro del dibattito le conseguenze delle nostre scelte alimentari. I contenuti? Il cibo. La rivoluzione. L’amore (LOV). La consapevolezza.

“Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è un coinvolgente e rivelatore documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente, mostrando come questi problemi globali riguardino tutti e siano strettamente correlati tra loro.

Food ReLOVution esula da qualunque giudizio di fondo e vuole essere una mano tesa verso qualcuno, come stimolo di partenza per una riflessione: è un invito a conoscere, una richiesta di confronto. Quello di cui si parla in Food ReLOVution è il potere rivoluzionario del cibo, con un accento sulla parola “LOV”, che allude a una rivoluzione di pace, di amore, di compassione e di empatia, oltre che di cambiamento: Food ReLOVution ci ricorda che abbiamo il potere di cambiare le cose se lo vogliamo davvero, cominciando da noi stessi e dalle nostre scelte quotidiane.

Il film si avvale del contributo di personalità autorevoli e stimati professionisti: Carlo Petrini, gastronomo, fondatore e presidente di Slow Food, associazione internazionale no profit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi lo produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi; Frances Moore Lappé, scrittrice e attivista statunitense che si occupa di politiche alimentari e democrazia; Franco Berrino, medico, patologo, epidemiologo e coordinatore del progetto DIANA, sulla relazione tra alimentazione e tumori; James Wildman, attivista ed educatore alla compassione per la Fondazione per i Diritti Animali della Florida; Marilù Mengoni, biologa nutrizionista, dottoressa in psicologia e membro del Comitato Scientifico di AssoVegan; Noam Mohr, professore di fisica ed esperto di cambiamenti climatici e riscaldamento globale; Peter Singer, definito “il più influente filosofo vivente” e considerato il “profeta della liberazione animale”; T. Colin Campbell, medico, per 40 anni in prima linea nella ricerca nutrizionale; Thomas M. Campbell, medico e direttore di un’organizzazione no profit che si occupa di promuovere un’alimentazione ottimale attraverso l’educazione scientifica; Vandana Shiva, scienziata, ambientalista e attivista indiana, che da anni si batte per la tutela della diversità biologica.

Dalle note di regia: Food ReLOVution nasce dall’incontro di due parole, consapevolezza e amore, ed ha la pretesa di fornire strumenti necessari a chi è abituato a mangiare carne senza preoccuparsi delle conseguenze. Bisogna sfatare il tabù che il comportamento del singolo non influisca sul totale. Ogni goccia smuove il mare. Ogni comportamento è importante ai fini del risultato.

In un momento come quello attuale, anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore. Perché il mondo cambia se prima cambiano le persone, partendo dai piccoli gesti quotidiani. Pensare in grande, si può. Basta volerlo.

L’incontro è aperto al pubblico e ad ingresso libero, con prenotazione consigliata all’indirizzo email: a.brignola@fondazioneprimaspes.org

Thomas Torelli

Nel 1994 si diploma all’Istituto Statale d’Arte “Silvio d’Amico”. Dopo un inizio come fotografo e montatore, a cui fa seguito una lunga esperienza in veste di freelance per le più importanti società di Roma, si mette in proprio occupandosi stabilmente anche di produzione e regia. È collaboratore al montaggio e responsabile della post produzione di Craj di Davide Marengo, premiato con il Premio “Lino Miccichè” per la migliore opera prima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2005. È produttore e coautore di Zero – Inchiesta sull’11 settembre, in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Roma 2007, sezione Cult, e distribuito in più di venti Paesi, con un pubblico di quasi 50 milioni di persone nel mondo. Come regista e scrittore, nel 2014 ha completato il documentario Un altro mondo, presentato al RIFF – Rome Independent Film Festival, al Phoenix Film Festival e numerosi altri festival, ottenendo ottimi riconoscimenti dalla critica e dal pubblico. Nel 2017 realizza Food ReLOVution, dove si analizzano gli effetti dell’industria alimentare con uno sguardo ambientale, sociale, salutista, etico e spirituale. Il film ha vinto il Clorofilla Film Festival di Legambiente come “Miglior Documentario del 2017”. Recentemente ha vinto due premi al Montelupo Fiorentino Film Festival: “Miglior Documentario” e “Miglior Regia”.

Carmine Di Martino

È professore associato di Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università Statale degli Studi di Milano ed è membro del Collegio docenti del Dottorato in Filosofia e scienze umane nella stessa università. Tre le sue ultime pubblicazioni: Signe, geste, parole. De Heidegger à Mead et Merleau-Ponty, Hermann, Paris 2015 ; Viventi umani e non umani. Tecnica, linguaggio, memoria, Cortina, Milano 2017; Figure della relazione. Saggi su Ricœur, Patočka e Derrida, Bari 2018.



La Fondazione Prima Spes Onlus persegue finalità umanitarie, di solidarietà e utilità sociale. Nasce come tentativo di risposta ai bisogni di chi si trova a vivere in condizioni di disagio, sofferenza e povertà - sia in Italia sia nel resto del mondo -, promuovendo e sostenendo iniziative e progetti di natura umanitaria e imprenditoriale, in grado di offrire opportunità concrete di miglioramento delle condizioni di vita.

Un’attenzione speciale è rivolta anche all’ambiente e agli animali, con interventi mirati di protezione e tutela, nonché di sensibilizzazione e diffusione di una cultura che promuova la difesa e la valorizzazione della biodiversità e dell’ambiente, il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente, la protezione degli animali e l’affermazione dei loro diritti.