Folla da Frigerio a Como per il rapper Tedua

Folla questo pomeriggio, venerdì 9 marzo, da Frigerio dischi a Como per il rapper Tedua. Il giovane musicista era in città per il classico firma copie del suo nuovo album Mowgli. Oltre 300 ragazzini hanno preso d'assalto il negozio per un autografo e un selfie con l'artista.

Tedua, nome d'arte di Mario Molinari (Genova, 21 febbraio 1994), conosciuto precedentemente come Incubo e successivamente come Duate, è un rapper italiano. È cresciuto tra Cogoleto, comune nella periferia ovest di Genova, e Calvairate, quartiere posto nella zona orientale di Milano (appartenente al Municipio 4, dal quale deriva il nome Zona4Gang, crew di cui è membro insieme, tra gli altri, all'amico Rkomi).

Tedua fa parte della crew Wild Bandana, formata assieme a IZI, Vaz Tè, Ill Rave e Sangue nel 2008. Nel 2014 pubblica Medaglia d'Oro, in collaborazione con Vaz Tè. Nel 2015 esce Aspettando Orange County, mixtape prequel di Orange County del 2016, che riscuote un grande successo e con il quale Tedua si fa conoscere finalmente in tutta la penisola.

Il 13 gennaio 2017 pubblica il suo primo disco ufficiale per Universal, Orange County – California, che contiene brani del tape Orange County e sei nuovi inediti, concludendo così la sua ideale trilogia. Un anno dopo, il 2 marzo 2018, esce, seppur sia in realtà il secondo, il suo primo album ufficiale (a detta sua) per Sony Music, il già citatto Mowgli, con un totale di quattordici brani da solista più due bonus track.