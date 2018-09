Torna la Fiera di Alzate, corse speciali di Trenord

La Fiera secolare di Settembre di Alzate Brianza, detta "Della Madonna di Rogoredo", si svolge nei giorni 7, 8, 9, 10 settembre 2018. Alla originaria manifestazione legata all’allevamento e alla zootecnia si sono affiancate nel corso dei decenni: la nutritissima area dedicata al commercio e alle bancarelle, l’attesissimo Luna Park, gli stand gastronomici, gli spettacoli, la presenza delle associazioni, la pesca di beneficenza, fino alla chiusura classica con il grande spettacolo pirotecnico. Il tutto nel rispetto dei momenti della devozione mariana, ancora oggi fervidissima, non soltanto tra gli alzatesi.

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Fiera Secolare di Alzate Brianza (7, 8 e 9 settembre), Trenord effettuerà delle corse speciali sulla linea Como-Lecco nella giornata di domenica (9 settembre) per agevolare l'accesso alla manifestazione in treno. Vista la collaborazione del Comune di Como con il Comune di Alzate nel sostegno delle reciproche fiere, di Sant'Abbondio (Como) e della Madonna di Rogoredo (Alzate), l'amministrazione comunale di Como sostiene la scelta dell'amministrazione di Alzate Brianza di promuovere l'arrivo in treno alla manifestazione secolare. La possibilità di avere un treno su quella tratta anche la domenica è sostenuta dal comitato dei pendolari in quanto iniziativa utile al rilancio della linea e dimostrazione dell'utilità del treno anche per spostarsi nel tempo libero e per turismo, oltre che per lavoro e studio.



«Como e Alzate stanno unendo le forze e lo hanno fatto all'insegna delle rispettive Fiere Zootecniche - commenta l'assessore Simona Rossotti - La nostra è una collaborazione destinata a crescere nel tempo». «La linea ferroviaria che unisce Como a Lecco rappresenta una importante risorsa da non abbandonare - aggiunge l'assessore Vincenzo Bella - e anzi da rilanciare in uno scenario di riduzione del traffico pendolare su gomma in ingresso alle città. In questo contesto il Comune di Como appoggia la iniziativa in treno alla fiera secolare di Alzate come segnale per un rilancio nell'uso del mezzo. Il prossimo piano del traffico della nostra città, in redazione, terrà in considerazione le potenzialità di trasporto che possono essere fornite dal rilancio del trasporto ferroviario pendolare»