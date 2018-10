Rudy Zerbi sarà l'interprete indiscusso della serata di Halloween alla Mostra dell'Artigianato

Ancora appuntamenti per gli operatori, ancora una serata di divertimento e di analisi economica. Mercoledì 31 ottobre la Mostra dell'Artigianato offre ancora tante occasioni di lavoro e di visita. Si parte con Rudy Zerbi che, a partire dalle 19.00, sarà a Lariofiere per incontrare gli espositori e gli imprenditori e firmare gli autografi ai suoi numerosissimi estimatori. Alle 20.30 il talent scout più famoso d'Italia sarà in Sala Porro per un incontro durante il quale incontrerà alcune aziende, eccellenze del territorio.

Alle 10.00 il laboratorio esperienziale di orientamento per promuovere la cultura artigiana. L'evento è promosso nell'ambito del progetto “Il futuro dell'Artigianato made in Italy delle Camere di Commercio di Como e di Lecco, in collaborazione con il Movimento Giovani Confartigianato Imprese Lombardia per gli studenti delle scuole medie. I laboratori presenti sono: edilizia, falegnameria, elettricista, decoratore, stampa 3D.

Alle 10.00 un appuntamento per le scuole: Gli imprenditori artigiani incontrano e dialogano con i ragazzi delle scuole medie. Alle 16.30 riprenderà il percorso con i Colloqui OnetoOne.

Alle 15.00 un appuntamento dedicato alle scuole superiori. Saranno infatti gli imprenditori artigiani che dialogano con i ragazzi. A seguire la presentazione del progetto Job Talent.

Alle 18.00 la Premiazione del Concorso video “L'artigiano secondo me”, un'iniziativa riservata ai ragazzi delle scuole medie.

Il programma eventi della giornata si chiude, alle 20.30, con la “Serata con... Rudy Zerbi”. Durante la serata, il talent scout affronterà il futuro dell'artigianato made in Italy con un focus su internazionalizzazione, digitalizzazione e valorizzazione del fattore umano. Interverranno Elisabetta Maccioni, Presidente del Comitato Mostra Artigianato., Elena Ghezzi, Presidente regionale Donne Impresa, Rocco De Braio, Presidente regionale Giovani imprenditori, Marco Rivolta, Rivo Gin, Francesco Malmusi, Mamaclean e un rappresentante di Vodafone.