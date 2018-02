RistorExpo, enogastronomia ancestrale a Erba

Ristorexpo, a Lariofiere a Erba dal 4 al 7 marzo, non è solo esposizione ma trova la sua massima espressione negli eventi, pensati per i professionisti della ristorazione e orientati ad alimentare un costante confronto con le tendenze e le novità del settore. A Ristorexpo si esibiscono ogni anno i più grandi chef italiani e stranieri ed intervengono, in un dibattito ideale che non si estingue con la chiusura della manifestazione, gli opinion leader e i più qualificati pensatori del mondo della cucina, del vino a e dell’enogastronomia.

Associazioni di categoria, arredi, attrezzature e prodotti per alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. Prodotti alimentari, preparati alimentari per la ristorazione, strumenti e apparecchiature elettroniche e molto altro ancora. Ristoranti, pizzerie, fast food e take away, catering, ristorazione collettiva, bar, pub, birrerie, gelaterie, pasticcerie, wine bar, discoteche, alberghi e strutture di accoglienza, distributori, grossisti.

Ristorexpo, evento giunto alla XXI edizione, è promosso in collaborazione con Confcommercio – FIPE, torna a Lariofiere a marzo 2018. La manifestazione, che negli anni ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore e oggi vanta un pubblico specializzato di oltre 20.000 operatori, deve il proprio successo alla capacità di rinnovarsi ed anticipare le tendenze del mercato, pur non trascurando mai la qualità e la ricerca del “valore aggiunto” per tutti gli operatori della filiera.

Per informazioni e prenotazioni relative agli eventi e alle iniziative in calendario durante la manifestazione è possibile contattare il numero +39 031 637402 o scrivere una mail all’indirizzo tarasco@lariofiere.com