Palio del Baradello 2018: foto, video e vincitori

Si sono svolte nella giornata del 15 settembre 2018 due delle più importanti gare del Palio del Bradello: il tiro alla fune e la cariolana. Il "campo di battaglia" è stata piazza Duomo. Qui di seguito le classifiche per entrambe le competizioni, dalle quali si può evincere che i favoriti per l'assegnazione del titolo 2018 dovrebbero essere Camerlata e Cernobbio, salvo imprevisti dovuti ad eventuali penalità non ancora annunciate. Proponiamo anche una bella fotogallery di Marco Mason.

Tiro alla fune: Camerlata 11 punti, Cernobbio 9 punti, Sant'Agostino 7 punti, Rebbio 6 punti, Quarcino e Casnate con Bernate 5 punti, Tavernola 4 punti, Camnago Volta 2 punti, Cortesella 1 punto (San Martino zero punti perché non ha partecipato, con due punti in meno)

Cariolana: Cernobbio 11 punti, Camerlata e Quarcino 9 punti, Camnago Volta 7 punti, Tavernola 6 punti, Sant'Agostino 5 punti, Cortesella e Casnate con Bernate 4 punti, Rebbio 2 punti, San Martino 1 punti