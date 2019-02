A Lariofiere torna Ristorexpo, 4 giorni di grandi eventi dedicati al food

Ristorexpo, il salone dedicato ai professionisti della ristorazione torna a Erba dal 3 al 6 marzo a Lariofiere. La manifestazione, che negli anni ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore e oggi vanta un pubblico specializzato di oltre 20.000 operatori, deve il proprio successo alla capacità di rinnovarsi ed anticipare le tendenze del mercato, pur non trascurando mai la qualità e la ricerca del “valore aggiunto” per tutti gli operatori della filiera.

Ristorexpo è l’evento BtoB dove protagonisti sono gli operatori: oltre 200 aziende che presentano le novità e le tendenze per il fuori casa e 20.000 professionisti del settore Ho.Re.Ca in visita ogni anno; è l’occasione per incontrare e confrontarsi con i più grandi maestri della cucina italiana: a partire da Massimo Bottura, Carlo Cracco, Davide Scabin, tutti gli chef più famosi hanno calcato le scene di Ristorexpo, dando prova del loro talento; è una delle più qualificate occasioni di formazione per professionisti ma anche per i più giovani, con un programma eventi che prevede tra l’altro stage di cucina, storytelling, workshop e seminari di approfondimento; è un laboratorio di idee dove confrontarsi, far nascere progetti, trovare sostegno concreto grazie anche alla presenza attiva delle più qualificate associazioni del settore; è, infine, un esempio innovativo di marketing applicato che coinvolge l’intera area territoriale, offrendo concrete opportunità di promozione e sviluppo a tutti gli attori che vi operano.