Fumetti che passione, a Villa Erba arriva il Lake Como Comic Art Festival

Il Centro Espositivo e Congressuale Villa Erba è la location scelta per la prima edizione del Lake Como Comic Art Festival, primo evento dedicato esclusivamente alla Original Art, ovvero i disegni originali realizzati a china sotto forma di tavola o di striscia, pezzi unici oggetto di una caccia accanita da parte dei collezionisti di tutto il mondo.

Sabato 21 e domenica 22 aprile gli ambienti della suggestiva Villa Erba di Cernobbio, gioiello architettonico di fine Ottocento e casa vacanze del regista Luchino Visconti, ospiteranno i più noti artisti del fumetto a livello internazionale: Neal Adams (Green Lantern, Green Arrow e Batman), Greg Capullo (Quasar, X-Force, Angela, Spawn e Batman), Adam Hughes (Catwoman, Wonder Woman, Power Girl e Vampirella), Adi Granov (Iron Man), Oliver Coipel (House of M, legion of Super-Heroes, New Avengers/X-Men e Thor), Mark Raats (Star Wars e Indiana Jones), Eliza Ivanova (per la Pixar Coco, The Good Dinosaur, Inside Out, Monsters University, Brave e Cars 2), Mario Alberti (Nathan Never, Dragonero e Tex), Federico Bertolucci (Topolino e W.I.T.C.H.), Stefano Raffaele (X-O Manowar, Batman, X-Men, Conan the Barbarian and Hellboy: Weird Tales), per citarne alcuni.

Tutto è stato costruito in modo da creare l’atmosfera ideale per propiziare la conoscenza diretta tra appassionati e disegnatori. Niente code, niente stress, un numero di biglietti limitato a 1.000 persone in totale, la possibilità di un incontro vero tra ogni fan e il suo creatore preferito: per parlare, scambiarsi idee e magari comprare direttamente da lui le tavole originali, commission o farsi autografare un albo.

Oltre agli artisti, saranno presenti anche alcuni dei maggiori dealer americani e italiani di tavole originali e un paio di case d’asta, dai quali si potranno trovare le tavole originali dei più grandi artisti dei fumetti al mondo. In rigoroso ordine alfabetico: Albert Moy, Art of Comics, BobuzArt, Comic Art Store, Heritage Auctions, Metropolis Comics, Tavoleoriginali.net, Nostalgic Investments, Urania Casa D’Aste.

Villa Erba – spiega Piero Bonasegale (Direttore Generale) è orgogliosa di essere stata scelta come location per ospitare una manifestazione internazionale così importante che apre un filone economico e culturale nuovo per Villa Erba e per il territorio. Una grande opportunità di visibilità e di promozione per creare networking e portare nel mondo l’immagine unica di Villa Erba.