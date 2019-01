Allo Spazio Ratti di Como torna la Giornata del Riuso

Sabato 26 e domenica 27 gennaio ritorna a Como, allo Spazio Ratti, la “Giornata del Riuso”: un’occasione unica dove divertirsi, creare con materiali di riciclo e scambiare oggetti che non si usano più con altri di interesse, a beneficio dell’ambiente e del proprio portafoglio. Ricchissimo il programma: due giorni di baratto, numerosi laboratori per adulti e bambini e una sfilata gratuiti. Stand dove barattare abiti e accessori per adulti e bambini, libri, dvd e fumetti, giocattoli e oggettistica per la casa (solo in buono stato e puliti, massimo 5 oggetti a persona - leggi il regolamento); laboratori gratuiti di riciclo creativo per adulti e bambini; Spazio Arte, esposizione di opere realizzate in materiali di recupero da artisti e artigiani locali; Mostra “Ricicla!”, esposizione di manufatti creati da artigiani del Sud del Mondo con materie prime usate, a cura della Cooperativa Garabombo. Servizio Caffetteria con bevande calde e dolci equosolidali, a cura della Cooperativa Garabombo

Il programma di sabato 26 gennaio 2019

Ore 10-18: Spazio gioco con materiale di recupero (per bambini), Scuola dell’infanzia di Como Via Zezio

Ore 10-12 e 14-17: Laboratorio “Acchiappasogni: realizziamolo insieme!” (per bambini), Scuola dell’infanzia di Como Salita Cappuccini

Ore 10-12 e 14-17.30: Spazio gioco e Laboratorio “La ludoteca del riciclo” (per bambini), Associazione Battito d'Ali

Ore 15-17: Laboratorio di origami con carte di riciclo “Pieghiamo e creiamo segnalibri e piccoli animali” (per adulti), Manuela Molinari​

Il programma di domenica 27 gennaio 2019

Ore 10-13: Spazio gioco con materiale di recupero (per bambini), Scuola dell’infanzia Beretta di San Fermo della Battaglia

Ore 10-12: Laboratorio “Tramiamo: tessiamo insieme con tanti filati diversi per comporre un arazzo collettivo” (per famiglie), Marina Bianco

Ore 10-12: Laboratorio “Cannucce di carta: che passione!” (per famiglie), Matilde Cetti

Ore 15.30-17.30: Sfilata di Moda “Cosa hai in testa?” Sfilata di abiti usati e accessori del commercio equosolidale, in collaborazione con Mercato dell'Usato Solidale Si Può Fare, Negozio CercaTrova, Cooperativa Garabombo e Scuola Cias Formazione Professionale

​La Sfilata di Moda “Cosa hai in testa?” sarà un défilé di capi usati e accessori in materiale di riciclo, indossati da modelle e modelli volontari, acconciati e truccati dalle studentesse della Scuola “Cias Formazione Professionale”.

Cos'è la Giornata del Riuso

La “Giornata del Riuso” è un evento de L’isola che c’è nato nel 2014, all’interno dei progetti Meno RIFIUTI + VALORE e Radici e Ali, con l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti non più in uso.

L’iniziativa risponde, quindi, a finalità ecologiche, sociali ed economiche: permette di trasformare beni probabilmente destinati a essere buttati in qualcosa di ancora utile per qualcun altro, evitando nuovi acquisti e spese per le famiglie.

A Como si producono ogni anno circa 40.000 tonnellate di rifiuti urbani, con una media pro-capite di 485,45 kg (1,33 kg al giorno). Quasi 500 kg di rifiuti urbani annuali pro-capite significano a monte circa 5.000 kg di rifiuti industriali prodotti, 16.000 kg di materie prime impiegate e ben 50.000 kg di risorse naturali consumate. Ridurre la produzione di rifiuti, riusare e riciclare significa salvaguardare il pianeta e le risorse naturali, consumando meno materie prime e immettendo nell’atmosfera meno sostanze inquinanti.