A settembre ritorna la Fiera del Disco all'Officina della Musica di Como

Un evento per tutti gli appassionati di musica che non sanno rinunciare al supporto fisico anche in questa stagione in cui dominano le canzoni liquide. Già da qualche anno il vinile ha però ritrovato i suoi spazi, tanto che anche in città Alta Fedeltà è diventato un punto di riferimento irrinunciabile per chi ama i vecchi 33 giri.

L'8 settembre, all'Officina della Musica di Como, dopo il grande riscontro di pubblico, della scorsa edizione, torna la Fiera del Disco, un appuntamento speciale dove trovare rarità discografiche tra le molte bancarelle degli espositori presenti: cd, dvd, vinili; nuovi, usati e da collezione.