Artigianato e Dintorni, a Mariano mille idee per i regali di Natale

Il 16-17-18 e 23-24-25 novembre 2018 si svolgerà la XX edizione di Artiginato e… dintorni - Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Idea Regalo, al Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense un prestigioso e classico palazzo distribuito su tre piani espositivi con un’area disponibile di oltre 1.800 mq, che offre un’immagine ricercata e di raffinato impatto e che ha, da oltre 18 anni, una tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico. Da anni Expo Point si occupa dell’organizzazione completa - logistica, organizzativa, acquisizione espositori, allestimenti, campagna pubblicitaria e promozionale - di manifestazioni e rassegne espositive di rilievo e di grande riscontro di pubblico sul territorio lombardo con un bacino di riferimento che comprende Como, Lecco con estensione alla Valtellina, Milano con area hinterland, Monza e Brianza, Varese e la vicina Svizzera con oltre 400.000 visitatori negli anni che testimoniano il successo ormai consolidato di questi eventi.

Oltre 20.000 persone hanno visitato la diciannovesima edizione di Artiginato e… dintorni dello scorso novembre, decretando il successo della manifestazione, che si è ormai consolidata come uno dei tradizionali e più attesi appuntamenti fieristici del territorio. Ad Artiginato e… dintorni partecipano più di 90 espositori e presenta - come Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Idea Regalo - una panoramica delle offerte dell’artigianato locale e nazionale e le migliori e più varie proposte per il regalo di Natale: artigianato artistico da tutto il mondo - oggettistica e articoli regalo – hobbistica - informatica - quadri e stampe artistiche - ceramiche - abbigliamento - arredamento e complementi - bigiotteria - argenteria - confezioni natalizie – erboristeria e prodotti naturali - enogastronomia natalizia - e… tutto ciò che la fantasia per un regalo di “Natale” può offrire.

L’ingresso ad ARTIGIANATO e… Dintorni è gratuito, per favorire l’affluenza di un pubblico già predisposto ed interessato all’acquisto natalizio. Nelle ultime edizioni di Artiginato e… dintorni l’inserimento delle Isole del Sapore, spazi espositivi dedicati al settore enogastronomico con degustazioni, vini, cesti ed idee gastronomiche natalizie, ha letteralmente affascinato il pubblico.