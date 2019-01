Expo Sana, a Mariano Comense la Fiera del Benessere per star bene in modo naturale

Dopo il successo di Expo Sana – Fiera del Benessere per star bene in modo naturale dello scorso anno, il 25-26-27 gennaio si svolgerà la nuova edizione della kermesse sempre al Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense (CO) in via Matteotti 8, un prestigioso e classico palazzo distribuito su tre piani espositivi con un’area disponibile di oltre 1.800 mq, che offre un’immagine ricercata e di raffinato impatto e che ha, da oltre 18 anni, una tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico.

La Manifestazione

Expo Sana – Fiera del Benessere si presenta come una vetrina dei modi e dei luoghi dello star bene, dei prodotti, dei servizi e delle discipline utilizzate per ritrovare e mantenere l'equilibrio mente-corpo-anima, attraverso l’esposizione e la proposta di prodotti e terapie legati alla cultura del benessere naturale.

Tre giorni di manifestazione dedicati al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale che accompagnerà il pubblico lungo un percorso di proposte per il benessere, partendo dall'area dedicata alla cura della persona, proseguendo con una rassegna di prodotti benefici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, passando da un'esposizione di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente eco-oriented, sino ad arrivare alle soluzioni ecologiche per la casa.

I settori merceologici rappresentati

Bellezza: prodotti estetici, prodotti per la cura della persona, cosmetici naturali e biologici

Alimentazione: cibo biologico, cibo biodinamico, cibi dietetici, integratori alimentari, alimenti per intolleranze alimentari, alimenti senza glutine, alghe e derivati

Sport: palestre, centri fitness

Ambiente: purificazione aria/acqua, detergenti ecologici, energie rinnovabili, aromi naturali

Salute: centri benessere, centri termali, centri massaggi, erboristerie, medicine naturali, omeopatia, discipline naturali e olistiche

Tempo Libero: viaggi, vacanze, location green e eco sostenibili

Arredamento: Arredi e attrezzature ecologiche ed ecocompatibili per negozi e uffici, Arredi ergonomici ed ecologici, Articoli casalinghi e accessori per la casa, Bio Edilizia, Bio Hotel

Abbigliamento: Biancheria ecologica, Calzature ortopediche, tessuti naturali



Una tre giorni in cui il pubblico, con un ingresso gratuito, l’occasione per scoprire il piacere di una vita sana, in armonia con corpo mente e spirito. Una tre giorni arricchita da iniziative collaterali, workshop, momenti di formazione e informazione con esperti del settore.