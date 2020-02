Lariofiere: ad aprile arriva Meci 2020, il salone dell'edilizia

Non solo esposizione e incontro fra fornitori e clienti, ma anche interessanti convegni incentrati sui problemi contemporanei, approvati dagli ordini e quindi validi per i crediti formativi. Questo è Meci, il 37esimo salone dell'edilizia, in scena a Lariofiere dal 17 al 19 aprile. La manifestazione si svolge da sempre in questi spazi, fin dal 1984, perché qui a Erba c’è una preziosa congiuntura: siamo infatti al centro di un territorio con forte inclinazione imprenditoriale, un crocevia di passaggio fra alcuni dei centri economici più importanti del nord Italia, Como, Lecco, Bergamo, Sondrio e la provincia di Monza-Brianza.

E proprio all'importanza della cooperazione fra questi territori è stato dedicato l'intervento del presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, per presentare la manifestazione. Argomenti fondamentali di questa 37esima edizione saranno la rigenerazione e la riqualificazione urbana, ma anche i bonus fiscali e in generale le agevolazioni contenute nella Manovra Fiscale 2020 a favore della ristrutturazione abitativa.