Cantù Città del Mobile, al via l'edizione 2019 del Festival del legno

Venerdì 27 settembre, alle 19, si inaugura Cantù Città del Mobile, il VII Festival del legno, che durerà fino a domenica 6 ottobre. L'intendo non è soltanto quello esplicito di fare incontrare addetti della filiera, ma più in generale coinvolgere i rappresentanti di tutto il tessuto economico, sociale e culturale della zona, per celebrare l'arte creativa che ha reso tanto famose nel mondo le aziende del canturino e le loro creazioni, rendendole sinonimo di qualità ed esclusivo made in Italy. Perché la filiera produttiva del legno arredo e per la città di Cantù un elemento distintivo della propria storia, non soltanto dal punto di vista dell'introito economico, ma anche di quello socio-culturale, considerando il forte aspetto creativo che gli artigiani da sempre hanno messo in campo e la fitta rete di relazioni umane che nei secoli si è andata strutturando intorno a questo settore, agli artigiani e alle loro famiglie.



Il salone sarà l'occasione per vedere in mostra innovazione e tradizione, cultura e design, ma anche per eventi di piazza e convegni tematici. Anche quest’anno sarà possibile visitare le botteghe artigiane, in cui saranno allestiti anche laboratori per bambini.