Brianza Motor Show a Lariofiere

Brianza Motor Show sta per tornare. Il grande show dedicato al mondo dei motori tornerà per la sesta edizione il 17 e 18 marzo 2018 a Lariofiere di Erba. Una kermesse con un passato ricco di soddisfazioni che ha visto gli organizzatori raccogliere numerosi consensi da espositori e pubblico.

Tanti motori, tanto spettacolo e tanto food&drink. La sesta edizione della kermesse motoristica presenta un gran premio di novità a 2, 3 e 4 ruote. Una vera e propria svolta su un evento esperienziale quella voluta dal direttore della kermesse Giuseppe Lorito, che per la prima volta garantirà ai visitatori di vivere l’emozione della “guida al buio”. Al volante con gli occhi chiusi, un brivido che corre nella schiena, ma tutto naturalmente avviene in sicurezza grazie a una particolare maschera. Vivere questa esperienza avrà un doppio significato, perché consentirà anche di raccogliere fondi per iniziative benefiche, come in tante altre attrazioni del B Motor Show. Per chi non se la sente di mettersi al volante al buio, ecco i test drive con gli esperti di guida sicura e i veicoli di ultimissima generazione con sistemi di frenata automatica con il bloccaggio delle ruote.

L'autodromo di Adria Raceway metterà a disposizione, per i due giorni tre supercar che partecipano al campionato italiano di TCR endurance. Si tratta di una Audi RS 3 Sedan, una SEAT León Cupra 300 e una Volkswagen Golf VII GTI. Bolidi da pista con un cuore che batte da oltre 350 cavalli, anche loro per la prima volta a Lariofiere. Tanto futuro, tanta auto 4.0 al B Motor Show verso una fiera che diventa sempre più virtuale ed esperienziale, ma senza dimenticare il presente e il passato. Rombo di motori, marmitte che scoppiettano, odore di benzina e di miscela, mani sporche di grasso. Nell’area esterna, tra un’esperienza e l’altra si potrà gustare con gli amici una straordinaria collezione di birre artigianali. Al B Motor Show arriva la celebre Route 66 con il Motoclub comasco dei Pirati e la passione del mondo dei tatuaggi.

Tra i padiglioni una grande area teasing, con le auto nuove dei maggiori brand internazionali, luccicanti per ammaliare gli acquirenti. Tutte insieme, pronte a confrontarsi e sfidarsi, in un gran premio virtuale tra prezzi, optional, finanziamenti e promozioni. E le moto? Sì, ci sono e che moto. La Ducati MotoGp 2018 di Andrea Dovizioso e la Honda RC213V 2018 di Marc Marquez possono bastare? Ma non è finita qui neanche per le due ruote… B Motor Show, per lo show arriva il talent più famoso del mondo, il Grande Fratello con le selezioni per l’edizione numero 15. Ebbene sì, Grande Fratello 15 è alla ricerca di nuovi concorrenti. Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione VIP, che si è conclusa lo scorso dicembre con la vittoria di Daniele Bossari, la redazione del Grande Fratello è alla ricerca di non famosi che vogliano finire sotto i riflettori. E in una rassegna di motori l’ospite delle selezioni non poteva che essere una nota ex inquilina, tutta curve, come Mia Cellini che, oltre alla popolarità ottenuta grazie al soggiorno numero 13 nella casa più spiata d’Italia, è una nota make-up artist e youtuber, seguita e amata da migliaia di fan sul web. La prorompente “curvy” apprezzata anche a fianco di Paolo Bonolis nella trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro” arriverà domenica a Lariofiere ed è solo una dei Vip del B Motor Show.