B Motor Show 2019: si scaldano le fuoriserie

È cominciato il percorso che ci accompagna la prossima edizione di B Motor Show. Il grande evento dedicato al mondo dei motori tornerà per la settima edizione il 16 e 17 marzo 2019 a Lariofiere di Erba.

Una kermesse che, anno dopo anno, regala grandi soddisfazioni agli espositori e permette agli organizzatori di raccogliere numerosi consensi dal pubblico presente. B Motor Show propone le principali novità del settore automotive con importanti anteprime, e pone nuovamente l’attenzione sui nuovi sistemi propulsivi e sulla tecnologia che unisce e semplifica il rapporto tra mezzo e guidatore.

Una grande area viene dedicata al mondo degli accessori e della personalizzazione con dettagli imperdibili che rendono la fiera un punto di incontro tra i tanti operatori e appassionatima, per il grande pubblico, anche un’occasione di svago in un fine settimana all’insegna dello show.