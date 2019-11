Arredo e digitale, storie d'eccellenza a Lariofiere di Erba

Arredo & Design: come allargare il business anche attraverso l’online? Se ne parlerà giovedì 7 novembre in occasione della settima e ultima tappa del roadshow “Piccole Medie Digitali” di Registro.it, l’anagrafe dei nomi .it gestita dall’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa (QUI per registrarsi all'evento).

Dopo Lecce, Prato, Udine, Ercolano, Roma e Modena, dedicate rispettivamente al turismo, alla moda, al vino, al food, al terzo settore e alla meccanica e meccatronica, Registro.it si sposta infatti a Erba (Como) per un incontro all'insegna del connubio Arredo-Digitale in collaborazione con Federlegno Arredo Eventi e Lariofiere e con la partcipazione di CNA.

L'evento di formazione, a partecipazione libera e gratuita e moderato dal giornalista Giampaolo Colletti, intende portare alle imprese italiane nuove consapevolezze sulle opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dagli strumenti della rete attraverso formazione gratuita, consigli degli esperti e casi di successo.

Ad aprire i lavori sarà Anna Vaccarelli, Responsabile Relazioni esterne, media, comunicazione e marketing di Registro .it, che presenterà i dati relativi alla penetrazione del dominio ".it" su scala nazionale e regionale, con focus sulla regione Lombardia e sulle sue province.

Casi eccellenti

Sul palco storie di eccellenza a marchio “.it" come Gervasoni, Mobilturi e Vimercati, raccontate rispettivamente da Federico Vitiello e Mirco Cervi (Digital Strategist Gervasoni e Chief Digital Officer Italian Design Brands gervasoni1882.it), Lucrezia Turi (Titolare Mobilturi - mobilturi.it) e Umberto Vimercati (titolare Vimercati - vimercatimeda.it) in un panel dal titolo "Sentirsi a casa, anche online. Storie di successo delle PMI di arredo e design"; quindi la formazione in ambito marketing con Gianluca Diegoli e "Il digitale entra in casa: la tua azienda verso la trasformazione digitale"; l'approfondimento social con Giusi Silighini, Instagram Editor ed ex direttore di Casa Facile, Consulente creativo e Trend spotter, con un intervento dal titolo "Instagram, cosa aspetti per esserci? Consigli per l'uso per le aziende dell’arredo"; la formazione in ambito email marketing con Alessandra Farabegoli, "C'è posta per te: strategie per essere efficaci con l’e-mail marketing"; inoltre, i consigli di Fabrizio Ulisse, Co-founder & CEO Vudio su come arredare i siti web con i video: "Come produrli a basso costo e nel tempo".

Infine le domande dal pubblico in un confronto diretto con gli esperti e con i Registrar (società di fornitori Internet che hanno un contratto con Registro .it) che saranno presenti anche in questa occasione per eventuali approfondimenti e per la presentazione di servizi web utili a massimizzare la presenza aziendale in Rete.