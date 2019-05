Arborshow, la prima fiera degli alberi

Dal 17 al 19 maggio a Lariofiere di Erba si terrà Arborshow, la prima manifestazione italiana dedicata al mondo degli alberi: arboricoltori, tecnici, tree climbers, giardinieri e appassionati. L’evento si svolge all’interno della manifestazione Forlener con il patrocinio di Fondazione Minoprio e delle associazioni di settore.

Ad Arborshow si riuniscono agronomi, periti agrari, agrotecnici, arboricoltori, liberi professionisti, funzionari di amministrazioni pubbliche, progettisti, giardinieri, florovivaisti, manutentori ma anche a cultori della materia e appassionati.

Lo scopo di Arborshow

“Arborshow nasce con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro comune per tutto il mondo dell’arboricoltura” spiega Formazione3T, società di formazione specializzata in arboricoltura, tree climbing, forestale e sicurezza sul lavoro, che è Partner tecnico scientifico di Arborshow. L'evento è un'occasione per entrare in contatto con le principali realtà del settore, scoprire novità, prodotti e innovazioni e per sviluppare nuove opportunità, relazioni e collaborazioni per il proprio business.

La manifestazione si sviluppa in 3 sezioni: sezione espositiva, sezione congressuale e sezione dimostrativa. Nell'area espositiva é possibile trovare prodotti, attrezzature e servizi per gli arboricoltori e per chi progetta, realizza e gestisce il verde urbano pubblico e privato compresi i boschi urbani.

Il programma

Domenica 19 maggio si svolge l'evento speciale "Intorno agli alberi. Basi pratiche per un approccio professionale all’osservazione e gestione sostenibile del verde arboreo".

E' una giornata di formazione e divulgazione dedicata a giardinieri, manutentori che vogliono comprendere meglio il mondo dell’arboricoltura per offrire un servizio completo ai loro clienti.

Gli argomenti del seminario saranno declinati in modo pratico con informazioni e nozioni facilmente applicabili: gestione sostenibile del verde urbano,tecniche di potatura degli alberi, consolidamento degli alberi e funghi che degradano il legno.

I relatori sono quattro arboricoltori di grande competenza ed esperienza: Mario Carminati, il Tree Inspector Valentin Lobis, Luigi Sani e il professore di arboricoltura per eccellenza Marcello Parisini.