Fiera del Libro di Como: tutti i numeri della nuova edizione

Al via sabato 24 Agosto con l'inaugurazione alle ore 11 nella tendostruttura allestita in piazza Cavour la 67° edizione della Fiera del Libro di Como. Edizione completamente rinnovata con 144 presentazioni degli autori ed eventi che si protrarranno fino all'8 Settembre, con ospiti che affronteranno tematiche internazionali, nazionali e locali.

Aumenta lo spazio espositivo principale, portato a 750 metri quadrati, cui si aggiunge una veranda di 100 metri quadrati. Undici gli espositori e i librai locali, cui si aggiungono 35 piccoli editori nazionali: oltre 30mila i libri in esposizione e vendita.

Il programma completo è consultabile online sul nuovo sito www.fieralibrocomo.it

Eventi da mattina a sera

Gli incontri e le presentazioni sono tutti sotto il tendone di piazza Cavour, al palco o in veranda. Iniziano alle 11 della mattina e l'ultimo appuntamento è alle 22.00 con Notturno. Alle ore 16.00 la fascia quotidiana Poesia è dedicata alla lettura di poesie originali o di componimenti scelti dai lettori. Gli incontri delle 16.30, delle 18 e delle 21.00 sono sul Palco; quelli delle 11, delle 16 e delle 20.30 sono in Veranda. Il Notturno delle 22 è in Veranda. Gli eventi esterni sono alle ore 21.

La Fiera del Libro di Como è organizzata dalla Associazione Manifestazioni Librarie e dagli Editori del Lago di Como, in collaborazione con Confesercenti e Università Popolare, e quest'anno ha potuto contare sulla collaborazione e il contributo di Comune di Como e sul patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo. Media partner sono La Provincia, CiaoComo Radio e Jsc15. Sponsor tecnici sono 3Dee, Gruppo Csc, Ceam e ImatFelco.

Beneficenza

Fiera del Libro di Como supporta quest'anno la campagna di donazione del sangue a favore di Avis e ringrazia il sindaco di Como Mario Landriscina e gli assessori alla Cultura, Carola Gentilini, e al Commercio, Marco Butti, per il sostegno e il supporto ricevuti.

Oltre al sito www.fieralibrocomo.it si potrà seguire la Fiera sulla pagina Facebook @FieraLibro su Instagram @fieradellibrocomo_official .

Alla Fiera si aggiunge il FuoriFiera con il primo evento sulla strage di Bologna svolto nella Basilica di San Fedele svolto il 2 Agosto: a chiudere il 28 Settembre. Luoghi degli eventi della Fiera e del FuoriFiera saranno Como, Brunate, Cantù, Canzo, Cernobbio, Erba e Lipomo.