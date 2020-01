Al via il Festival de la Cazoeula, per eleggere la più buona del 2020

Al via venerdì 17 gennaio 2020 l'ottava edizione del Festival de la Cazoeula. Organizzata dall'ex sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, la competizione vedrà gareggiare ben 44 ristoranti la cui lista completa potete trovare sul sito ufficiale del Festival www.festivaldelacazoeula.it/.

Una gara davvero avvincente poichè a valutare la bontà del nostro piatto regionale saranno ben quattro giurie, tra cui una composta da alcuni membri dell’Associazione provinciale cuochi.

Oltre alle giurie qualificate però il Festival si avvale anche della così detta giuria popolare. Chiunque potrà infatti recarsi presso uno dei ristoranti in gara e compilare la scheda di valutazione che sarà allegata al depliant ufficiale della manifestazione. Il ristoratore metterà un urna a disposizione oppure potrete dare la vostra valutazione online.

L'organizzazione ha fissato un costo indicativo per i pranzi e le cene, ma è sempre bene consultare il sito ufficiale per eventuali eccezioni. È inoltre consigliato telefonare al ristorante dove si intende cenare o pranzare, per essere certi che quel giorno la Cazoeula sia presente nel menù.

La sfida all'ultimo boccone durerà fino al 17 marzo 2020, dove nell'appuntamento finale verrà decretata la Cazoeula d’Oro dell'anno.