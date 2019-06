Festa della Polizia Locale: a Villa Olmo cerimonia e premiazioni per i 150 anni dei vigili di Como

Anniversario per i 150 anni di fondazione della Polizia Locale di Como: la ricorrenza sarà celebrata sabato 15 giugno 2019 alle ore 18 nel parco di Villa Olmo. Per questo il parco sarà chiuso fino alle 17.30 per consentire l'allestimento.

Saranno presenti la bandiera del Corpo di Polizia Locale di Como, i gonfaloni civici di Comune, Provincia e Regione, i labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma. Sarà schierato un reparto di formazione in rappresentanza del Corpo della Polizia Locale comandato dal commissario capo Aurelio Giannini e costituito da 30 agenti. Per l'occasione saranno presenti anche le divise storiche dei vigili urbani di Como dall'epoca della fondazione, nel 1869.

Il programma e le premiazioni

Accompagnerà la cerimonia la banda del Corpo della Polizia Locale di Torino, diretta dal Maestro Massimo Sanfilippo. Sono previsti gli interventi delle autorità tra cui il comandante della Polizia Locale di Como Donatello Ghezzo, il sindaco Mario Landriscina.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati gli encomi al personale e alle Unità che nel corso del 2018 si sono distinte nell'attività di servizio, e l'assessore alla Polizia Locale Elena Negretti consegnerà una targa ricordo al presidente dell'associazione Vigili in congedo, Carlo Alberto Pellegatta, in segno di ringraziamento a tutti gli agenti che hanno indossato l'uniforme della Polizia Locale di Como nei suoi 150 anni di storia.