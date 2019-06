Festa della Repubblica a Como, domenica 2 giugno cerimonia a Villa Olmo: il programma

Si svolgeranno a Villa Olmo a Como le celebrazioni per la Festa della Repubblica domenica 2 giugno 2019: l'appuntamento alle 10.30 nel parco antistante la Villa, in via Cantoni, per il 73° anniversario della proclamazione della Repubblica. Qui la consueta manifestazione celebrativa organizzata da Comune e Prefettura. Nell’occasione verranno consegnate sei “Medaglie d’onore” a familiari di cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei campi di prigionia in Germania durante l’ultima guerra mondiale e sei onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Sarà anche consegnata una copia della Costituzione ad alcuni neodiciottenni residenti a Como.