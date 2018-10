Festa di Halloween alla Fondazione Minoprio

Halloween party "Una scuola da paura" alla Fondazione Minoprio domenica 28 ottobre 2018.

Fondazione Minoprio, in occasione delle fioriture autunnali apre il suo parco botanico al pubblico per una domenica all’insegna del verde e del divertimento per tutta la famiglia. I visitatori oltre che godere di piacevoli passeggiate nel verde e imparare i segreti del giardinaggio, potranno ammirare colorate e splendide fioriture di crisantemi coreani, aiuole di ortaggi, le affascinanti serra tropicale, giardino mediterraneo e serra delle zucche oltre alle collezioni arboree e arbustive del parco che guide esperte aiuteranno a conoscere in modo approfondito (orari delle visite guidate: 11.00, 14.00, 15.00, 16.00).

Unica la mostra pomologica di frutti autunnali utile per rendere visibili gli effetti di un’elevata biodiversità, che mostrerà le tantissime sfumature presenti in una stessa specie: differenze di colore, forma e dimensione e interessante la mostra mercato di creazioni artigianali e prodotti agroalimentari di qualità. Nella serra di vendita potranno essere acquistate piante verdi, ortaggi e frutta di produzione di Fondazione, con la possibilità di avere suggerimenti e consigli di coltivazione e cura da tecnici esperti.

La festa di Halloween

Oltre alle esposizioni di fiori, frutti e ortaggi, sarà organizzata per bambini e ragazzi una bellissima Festa di Halloween, con giochi e laboratori. Un percorso a tappe farà entrare grandi e piccoli visitatori in una magica atmosfera “stregonesca” tra sale del terrore, giochi e laboratori a tema per trovare la giusta via per far sparire ogni timore.

Per entrare nello spirito della festa, si invitano bambini e ragazzi a partecipare mascherati.

Dalle 14.00 alle 17.00 dimostrazioni di intaglio con motosega a cura di Diego Commissati, docente di vivaismo di Fondazione Minoprio (realizzazione di piccoli animali, uccelli, ...).

Open day della scuola

Per i ragazzi di seconda e terza media (a loro e ai loro genitori sarà riservato l’ingresso gratuito) potrà anche essere l’occasione sia per vedere gli studenti in una veste diversa (un po’ mostruosa) sia per conoscere i diversi percorsi formativi proposti dalla Scuola di Minoprio e prenotare degli stage in classe.

Saranno presentati:

Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Gestione dell’Ambiente e del Territorio “Giordano Dell’Amore”, paritario. Corso quinquennale col raggiungimento della MATURITA’ TECNICO AGRARIA.

Istruzione e Formazione Professionale. Riconosciuto e finanziato dalla Regione Lombardia mediante il sistema della Dote.

Corso Triennale di Qualifica per OPERATORE/TRICE AGRICOLO ADDETTO ALLE COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE E ORTOFLORICOLE.

Corso annuale di Diploma Professionale per TECNICO AGRICOLO (con possibilità di proseguire gli studi, con quinto anno sperimentale, fino al diploma di maturità – “Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale”).

I Dirigenti Scolastici e i Docenti saranno disponibili per far visitare le aule, i laboratori, l’azienda agricola e il parco. Verranno illustrate le attività della Scuola e spiegati i piani di studio dei corsi. Inoltre per i ragazzi di seconda e terza media vi saranno dei laboratori dedicati: di meccanizzazione, arte floreale, orticoltura in campo…scopriteli! facendovi accompagnare dagli studenti della scuola.

Orari di apertura e biglietti

Orari di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (chiusura della biglietteria – ore 18.30 chiusura del parco). Costo del biglietto d’ingresso: € 6,00 (interi) - € 4,00 (ridotti).

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni e per i ragazzi di seconda e terza media e le loro famiglie. Ingresso ridotto per gli ultrasessantacinquenni, per le titolari di Pink Card, per i soci Touring, WWF, FAI, per gli abbonati a Vita in campagna, Informatore agrario e Acer, per i titolari della Carta Vantaggi di Iper.

Informazioni

Info: Fondazione Minoprio, Viale Raimondi 54 – 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

Tel. 031 900135 - Fax 031 900248

eventi@fondazioneminoprio.it

segreteriascolastica@fondazioneminoprio.it

segreteriagenerale@fondazioneminoprio.it

www.fondazioneminoprio.it