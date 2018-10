La festa di Halloween a Como e dintorni

Per festeggiare Halloween l'assessorato alla Cultura con i musei civici propone una serata dedicata ai bambini e alle famiglie a partire dalle 20,30 di mercoledì 31 ottobre nella sala conferenze della Pinacoteca civica di Como. Si parte con "Quant'è bella tremarella", uno spettacolo di burattini della antica tradizione organizzato in collaborazione con l'associazione Teatro dei Burattini di Como. La narrazione si basa su "La leggenda del flauto magico" e farà conoscere ai bambini e alle loro famiglie un mondo fantastico con personaggi leggendari, draghi, regine, principi, inganni e superstizioni, attraverso l'arte dei burattini. A seguire, per i bambini dai 7 agli 11 anni, un percorso animato della Pinacoteca fra teschi, scheletri danzanti, animali spaventosi, che terminerà con la realizzazione di una mela incantata per esorcizzare le paure. L'ingresso costa 8 euro con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili (tel. 031 364037, WhatsApp 335 6836515, email burattini.como@gmail.com).

Siete bambini coraggiosi? Allora vi aspettano mercoledì 31 ottobre alle ore 16.30 al Museo della Seta di Como per seguire il filo della storia di Baba Yaga... una streghetta che viene dalla Russia. Per conoscerla vi potete anche travestire, truccare e mascherare. L’invito è anche per mamma, papà, nonni, zii e amici. Laboratorio a cura di Gruppo Fata Morgana. Prenotazione obbligatoria a prenota@museosetacomo.com. Ingresso con biglietto ridotto per bambini e adulti.

Halloween Night Wit Tazmania all’Officina della Musica di Como concerto della TazMania Rock Band di Sergio Parodi (voce), Danilo Parodi (chitarra), Giuliano Ros (basso) e Alessandro Nespoli (batteria). È previsto un servizio di babysitting. Via Giulini 14, ore 20, ingresso riservato ai soci a 18 euro (cena + live), a 10 euro solo live, a 12 euro a bambino per babysitting + pizza e animazione.

All’Osteria del Beuc di Cernobbio una festa di Halloween tra musica tradizionale lombarda, revival Anni Settanta e Ottanta e sonorità di ispirazioni africane è quella in programma per I Giorni dell’Ondivago, l’iniziativa promossa da Gabriele Gambardella e Music For Green che ha l’obiettivo di invadere i locali comaschi della migliore musica presente sul territorio, puntando sia su artisti di grande esperienza che sui progetti più giovani. Si partirà alle 20, con la festa del Toc, piatto tipico della tradizione bellagina a base di polenta con il contorno delle canzoni dei Rusumada, con Claudio Frigerio, Margherita Maccarone, Matteo Tagliabue, Massimo Visaggio, Lorenzo Lo Calzo e Marco Clerici.

Ancora a Cernobbio in programma Brividi nel borgo, una paurosa sfilata ricca di giochi e magie organizzata da “Amici di Cernobbio” con la collaborazione del Comune. La partecipazione all’evento è gratuita per grandi e piccini accompagnati da un adulto. Alle 17,45 ritrovo a Cernobbio Shed. Inizia così la sfilata dei trampolieri (tra le nuvole) che sosteranno in Piazza Belinzaghi in cui si potranno gustare gustose castagne e vin brulè (a cura della Canottieri di Cernobbio): 19,30 inizio dello spettacolo di fuoco che vedrà protagonisti mangiafuoco e clow in Piazza Risorgimento (Riva di Cernobbio).

Halloween Night all'Ostello Bello Lake Como Hostel, viale fratelli Rosselli 9, ore 21, ingresso libero, con il live dell’irriverente duo La Trappola per Tope, a cui seguirà il dj set a cura dei WhatstheMatter.

Al live club All'1&35circa di Cantù, dalle 21, per la notte di Halloween Alessio Brunialti e Alberto Visconti vi canteranno i loro e i vostri morti preferiti. Purtroppo ogni anno ci lasciano sempre di più delle figure che hanno fatto la Storia della Musica nazionale ed internazionale e in questi giorni non c'è niente di meglio che ricordarli cantando tutti insieme! Per chi vuol eseguire un pezzo o massimo 2, si consiglia di prepararsi i pezzi e il palco sarà vostro.Quindi scegliete il vostro artista morto preferito e venite a suonarcelo.

Martedì 31 ottobre 2017, dalle ore 16 alle 19, si festeggia Halloween all'Oceanica Park di Cantù, il parco divertimenti al coperto per bambini con percorso di scivoli, tunnel e molto altro ancora.. Sarà un pomeriggio divertente con una una festa a tappe che prevede attività di gioco in una magica atmosfera. Dalle ore 18 sarà a disposizione un ricco buffet. Info tel. 031 710330.

Halloween da paura al Parco Mamete di Cantù (Via Monforte 20). Una serata in compagnia del Ghost Hunter Team che terrà un’interessante conferenza dedicata alle indagini, alle esperienze sul paranormale. Durante la serata prevista una cena in maschera dalle ore 20 del costo di 25€ a persona. Menu: antipasto – tagliere di salumi, primo piatto – gnocchi con funghi porcini, secondo piatto – punte di asparagi e speck e porchetta arrosto con patate. Acqua, caffè e buffet di dolci. Il ricavato della serata sarà devoluto al Progetto Mamele. Per i più piccoli ci sarà una cena dedicata di 8€ (pizza margherita o wurstel – bistecca impanata con patatine – bibite e dolcetti di Halloween). Dalle ore 21 per i bambini verrà organizzata una Caccia al Tesoro nel parco… portate torcia e secchiello per raccolta dolciumi. Prenotazione obbligatoria su whatsup al numero 349 7589976.

Per i bambini a Sala Comacina festa di Halloween organizzata direttamente dalle mamme del paese. Tutti i bambini sono invitati a partecipare ad una serata tra dolcetti e scherzetti. Alle 18,30 ritrovo presso la Strada Bassa, in via Sesto Puricelli da dove si partirà per una mostruosissima caccia di dolcetti. Successivamente si potrà usufruire, su prenotazione, di una cena presso il Lido di Sala Comacina che prevede antipasto, salsicce, pasta al pomodoro, pollo e verdure grigliate. Ci saranno anche stuzzichini e torte preparate dalle mamme organizzatrici dell’evento.

Halloween al The king Disco & Restaurant, il locale del divertimento di Como e Provincia Raffinato ed elegante Concede spazi in aree riservati per cenare e degustarsi bevande durante un'ottimo pre disco dopo abbassando le luci creata l'atmosfera giusta parte la serata all'insegna del divertimento con ottimi cocktail nel sontuoso banco Bar oppure nei priveè area riservata organizzando feste di compleanno feste a tema con champagne Havana preparati o distillati , Bellissime ragazze-i immagini si esibiscono. La discoteca The King di Grandate vi aspetta per la festa di Halloween con tanto divertimento, Tanta paura e tanti gadget.